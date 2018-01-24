Узбекистан на 50% снизил транзитную пошлину для афганских грузов, проходящих через его территорию. Об этом со ссылкой на министерство финансов Афганистана сообщает TOLOnews. Соответствующая договоренность достигнута в ходе визита в Кабул первого заместителя премьера правительства Узбекистана, министра финансов Джамшида Кучкарова, пишет ИА "Фергана".

Министр финансов Афганистана Иклил Хакими 23 января пояснил корреспонденту «Ферганы», что раньше за каждый транзитный контейнер с товаром афганская сторона платила в Узбекистане пошлину в размере $2500, а после достигнутого соглашения, эта пошлина составит $1250.

По словам министра финансов, новые торгово-экономические отношения между Афганистаном и Узбекистаном дают возможность афганским бизнесменам и коммерсантам через Узбекистан привозить более широкий спектр товаров из России, Казахстана и Белоруссии в Афганистан, так как Узбекистан — единственная страна, которая связана с северным регионом Афганистана железной дорогой. Министр финансов Афганистана также подчеркнул, что новый импульс двусторонние торгово-экономические отношения получили после визита президента Ашрафа Гани в Узбекистан 5 декабря 2017 года.

Афганский предприниматель Хаджи Насир Ахмад в беседе с «Ферганой» отметил, что ещё совсем недавно афганские коммерсанты испытывали серьезные сложности с доставкой грузов, которые шли из России и Казахстана транзитом через Узбекистан, а «сейчас стало заметно, что новое правительство Узбекистана создает условия нормального транзита товаров для афганского бизнеса». Кроме того, Ташкент создаёт условия для реализации проекта по расширению железнодорожного сообщения с Афганистаном и прокладывания полотна Мазари-Шариф — Герат.

Представители торговой палаты Афганистана в Кабуле также приветствуют снижение транзитной пошлины Узбекистаном для афганских коммерсантов. По их мнению, это не только даст возможность афганским коммерсантам завозить в Афганистан больше товаров через Узбекистан, но и повлияет на стоимость таких товаров первой необходимости, как бензин, газ, лес и другие, идущие из России, Белоруссии и Казахстана. По данным торговой палаты, стоимость товаров, проходящих транзитом через Узбекистан для Афганистана и из Афганистана, превышает миллиард долларов в год.