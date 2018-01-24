Налоговый комитет при правительстве Таджикистана обвинил более 100 певцов в уклонении от уплаты налогов. Пение на свадьбах и торжествах в Таджикистане считается индивидуальной предпринимательской деятельностью, которое осуществляется при наличии патента. Таковых у многих звезд таджикской эстрады не оказалось.

Так, в этот «черный» список налоговики включили тех, кто вовсе не платит налоги.

«Большинство артистов под предлогом того, что действуют в государственных культурных учреждениях, управляют отдельными культурными группами и на постоянной основе участвуют в государственных мероприятиях, воздерживаются от приобретения предпринимательских документов, налаживая свою деятельность без регистрации в налоговых органах», - говорится в сообщении Налогового комитета.

В этот список, состоящий из 102 исполнителей, из сравнительно известных певцов вошли Нобовар Чаноров, Зикриоллох Хакимов, Фируза Хафизова, Зафар Аюбов и другие.

Согласно перечню видов индивидуальной предпринимательской деятельности, которые осуществляются на основе патента, месячный размер патента для певцов на свадьбах и торжествах составляет 540 сомони.

Тем временем, подчеркивают в ведомстве, стоимость услуг звезд таджикской эстрады на свадьбах и торжествах сегодня составляет от 1 тысячи до 5 тысячи долларов и более.

Кроме того, составили налоговики и другой список: тех певцов, кто не вовремя и не в полном объеме выполняет свои налоговые обязательства.

К таким лицам налоговики причислили известных в Таджикистане исполнителей: Садриддина Наджмиддина, Мехринигори Рустам, Сироджиддина Фозилова, Суруша Холова, Пенджи Анаева, Сафаргул Юсупову, Сарвиноз Юсуфи и других.

«К примеру, известный таджикский певец Бахром Гафури с мая 2014 года до настоящего времени ни разу не предоставил налоговым органам свою налоговую отчетность», - отмечают в комитете.

А вот известная певица Шабнами Сурайё, которая патент имеет, тем не менее, задолжала налоговикам. Какую сумму, не указывается.

По данным Налогового комитета, в Единый государственный реестр на территории Таджикистана на начало этого года вошли 1 тысяч 512 человек, которые занимаются пением на свадьбах и торжествах, оказывают на них музыкальные, танцевальные услуги, а также услуги ведущего, оборудуют такие мероприятия радио и телеаппаратурой, занимаются фото и видеосъемкой торжеств. В частности, зарегистрировано 256 человек в качестве певцов и 503 музыкантов, танцовщиц/танцоров и ведущих.

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