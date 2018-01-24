Двое жителей Узбекистана, которые выжили при возгорании автобуса в Казахстане 18 января, не могут вернуться на родину, пишет ИА Фергана со ссылкой на издание «Мой город».

Как сообщил изданию главный врач больницы скорой помощи Актюбинской области Рахимжан Арыстанов, пострадавших не отпускают казахстанские прокуроры, так как те проходят в качестве свидетелей по уголовному делу, возбужденному в связи с ДТП.

Арыстанов подчеркнул, что здоровью узбекистанцев ничто не угрожает. «Но так как идут следственные действия, пока мы воздержались от выписки», – добавил он.

Водители сгоревшего автобуса, которым также удалось спастись, по данным издания, лежат в соседней палате. Кем они проходят по уголовному делу, не уточняется, однако известно, что следователи их уже допросили. У палат круглые сутки дежурят полицейские и никого к пострадавшим не пускают.

Пожар в автобусе, направлявшемся в Россию, произошел утром 18 января на 1068-м километре автодороги Самара-Шымкент. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. При осмотре места происшествия была обнаружена паяльная лампа, которой, предположительно, пользовались водители для обогрева салона и которая явилась источником огня. Сообщалось также, что в автобусе находились емкости с бензином.

В результате пожара погибли 52 человека. Все они – граждане Узбекистана. 23 января узбекские СМИ, ссылаясь на данные МЧС республики, опубликовали окончательный список погибших. В нем указаны два человека из Андижанской области, 31 – из Наманганской, 16 – из Ферганской, один – из Сурхандарьинской и двое из Ташкента.

20 января все тела спецбортом доставили на родину. Работа по установлению личности погибших при помощи генетической экспертизы к настоящему моменту завершена, все жертвы ДТП похоронены.

Власти Узбекистана опубликовали постановление, в котором назвали причины возгорания автобуса в Казахстане, среди них его техническая неисправность и перегруженность, а также несоблюдение норм безопасности.

"Основными причинами возгорания автобуса явились: техническая неисправность автобуса, в котором отсутствовало отопление; наличие легковоспламеняюшихся веществ; непригодность к эксплуатации противопожарного оборудования; перегруз автобуса; загроможденность проходов салона автобуса багажом; отсутствие профилактических мер по соблюдению элементарных правил безопасности", — говорится в постановлении, которым располагает РИА Новости.

Между тем, вчера тела погибших были доставлены домой. Среди них 31 жителей Намангана, 16 - Ферганы и 2 - жители Андижанской области. В аэропорту самолёт встречали главы трёх областных администраций и руководители правоохранительных органов. Далее гробы с телами были отравлены по регионам.

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Президент Шавкат Мирзиёев ранее выразил соболезнования их родственникам, признав вину властей республики в том, что ее жители вынуждены искать работу за рубежом. Он распорядился выплатить семьям погибших единовременные пособия, а пользователи узбекского сегмента соцсетей, где была объявлена благотворительная акция в помощь пострадавшим, собрали к настоящему времени более 160 млн сумов (порядка $20 тысяч).