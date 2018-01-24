Столичное издательство «Контраст» выпустило книгу «Эмомали Рахмон – основоположник современной таджикской государственности».

Авторами издания являются бизнесмен Абдукаххор Холов и старший советник аппарата помощника президента Таджикистана по внешней политике, доктор исторических наук Зафар Сайидзода.

В книге отмечается, что все судьбоносные события, которые произошли в течение последних 25 лет, связаны с именем Эмомали Рахмона.

Авторы, по их признанию, убеждены в том, что их книга поможет народу страны, особенно молодежи, лучше узнать о жизни и политической деятельности президента Эмомали Рахмона.

Книга выпушена тиражом 500 экземпляров, ее электронная версия размещена на официальных сайтах Национальной библиотекb Таджикистана и Российско-таджикского (Славянского) университета.

Книга будет распространена через книжные магазины города Душанбе, а также бесплатно будет передана библиотекам вузов республики.

По мнению авторов, книга будет востребована среди историков, дипломатов, политологов, а также тех людей, которые занимаются изучением политической деятельности Эмомали Рахмона.

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