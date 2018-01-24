Главный тренер национальной сборной Таджикистана по футзалу Хусейн Шодиев назвал имена 14 игроков, которые в составе команды отправятся на чемпионат Азии-2018 в Китайский Тайбэй.
По итогам учебно-тренировочного сбора в Душанбе рулевой нашей футзальной сборной определился с окончательным составом для участия в чемпионате Азии. В этот список вошли 14 игроков – 2 вратаря и 12 полевых игроков. Сообщает официальный сайт ФФТ.
На континентальном первенстве по футзалу, которое пройдет с 1 по 11 февраля в Китайском Тайбэе, сборная Таджикистана сыграет в группе «В», где ее соперниками будут сборные Японии (1 февраля), Узбекистана (3 февраля) и Южной Кореи (5 февраля).
Состав национальной сборной Таджикистана по футзалу:
Вратари: Фируз Бекмуродов («ДИСИ Инвест»), Муродулло Аликулов («Сино»);
Полевые игроки: Дилшод Саломов, Собирджон Гуляков, Шавкат Халимов, Рахмонали Шарипов, Умед Кузиев (все – «ДИСИ Инвест»), Файзали Сардоров, Некруз Алимахмадов, Мухаммаджон Шарипов, Икбол Воситзода (все – «Сипар»), Фируз Сангов («Соро компания»), Баходур Ходжаев («Садовая»), Рустам Хамидов («Сан Сити», Кыргызстан).
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Болельщик6 часов назад
Желаем удачи! Группа "В" очень сильная, трудно будет, держитесь!
Берите пример с молодежной команды (U23) по футболу Узбекистана. Они разгромили и Японию (4:0) и Южную Корею (4:1) и вышли в финал, где в субботу 27 января сыграют с Вьетнамом.