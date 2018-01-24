Главный тренер национальной сборной Таджикистана по футзалу Хусейн Шодиев назвал имена 14 игроков, которые в составе команды отправятся на чемпионат Азии-2018 в Китайский Тайбэй.

По итогам учебно-тренировочного сбора в Душанбе рулевой нашей футзальной сборной определился с окончательным составом для участия в чемпионате Азии. В этот список вошли 14 игроков – 2 вратаря и 12 полевых игроков. Сообщает официальный сайт ФФТ.

На континентальном первенстве по футзалу, которое пройдет с 1 по 11 февраля в Китайском Тайбэе, сборная Таджикистана сыграет в группе «В», где ее соперниками будут сборные Японии (1 февраля), Узбекистана (3 февраля) и Южной Кореи (5 февраля).

Состав национальной сборной Таджикистана по футзалу:

Вратари: Фируз Бекмуродов («ДИСИ Инвест»), Муродулло Аликулов («Сино»);

Полевые игроки: Дилшод Саломов, Собирджон Гуляков, Шавкат Халимов, Рахмонали Шарипов, Умед Кузиев (все – «ДИСИ Инвест»), Файзали Сардоров, Некруз Алимахмадов, Мухаммаджон Шарипов, Икбол Воситзода (все – «Сипар»), Фируз Сангов («Соро компания»), Баходур Ходжаев («Садовая»), Рустам Хамидов («Сан Сити», Кыргызстан).

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