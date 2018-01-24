В 2017 году прокуратура Хатлонской области опротестовала 160 решений председателей городов и районов Хатлонской области в связи с их несоответствием закону.

Прокурор Хатлонской области Насрулло Махмудзода сегодня сообщил журналистам, что в ходе прокурорский проверки и изучения решений председателей городов и районов области прокуратура опротестовала 160 решений из-за их противозаконности все они были отмененеы.

«Более 90% этих решений были связаны с землей, и 55 решений, которые были отменены прокурорским протестом, это решения, принятые действующими главами городов и районов», - уточнил он.

“Мы планируем отныне привлекать к уголовной ответственности за незаконное решение глав городов и районов, тех, кто участвует в подготовке проектов решений. Проекты таких решений они готовят на основании заключений ряда госучреждений, в том числе земельного комитета, , и анализ показывает, что в действиях этих структур в подготовке проекта решений глав районов и городов отмечен элемент преступления. Поэтому мы планируем отныне привлекать их к уголовной ответственности. А ранее они привлекались к административному правонарушениу и другим наказаниям», - сказал Насрулло Махмудзода.

Хатлонский прокурор отметил, что в прошлом году было проведено 106 прокурорских проверок в сфере земельных вопросов. По их итогам выявлено 2 тыс. 165 правонарушений, к ответственности привлечены 1 тыс. 309 человек, возбужденно 272 уголовных дела, причем, 55 из них – в отношении руководящих лиц. «В том числе, 12 уголовных дел было возбуждено в отношении председателей управлений земкомитета городов и районов, 24 - в отношении председателей джамоатов, 17 - председателей хозяйств», - сказал он.

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