По факту смерти несовершенилетного жителя Восейского района, умершего от отравления колбасой, задержан инженер технолог ЗАО “Орзу-2004” города Куляб. Именно по его вине в колбасу была добавлена недопустимая и опасная для жизни доза нитрита натрия. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Прокурор Хатлонской области Насрулло Махмудзода сообщил журналистам, что все отравившиеся в конце прошлого года жители города Куляб и Восейского района, в том числе и скончавшийся от отравления 11 декабря несовершеннолетний Умарали Давлатов, пострадали от колбасы, произведенной на предприятии “Орзу-2004”.

По словам прокурора, по факту смерти Умарали Давлатова и отравления других членов его семьи и жителей города Куляба было возбужденно уголовное дело.

“Результаты экпертизы показали, что в колбасе выявлена добавка “Е-250” или как говорят, нитрита натрия, сверх положенной нормы, - заявил прокурор. - По нормативам, в 100 кг фарша для колбасы добавляется 5 граммов нитрита натрия. Однако выяснилось, что инженер-технолог Табарали Шарипов добавил в колбасный фарш больше указанной нормы этой добавки, что и стало причиной отравления людей и привело к смерти ребенка”.

В отношении Табарали Шарипова возбуждено уголовное дело по статье 209, часть 2, пункт “б”, “в” УК РТ. Он задержан, и находится в СИЗО, раследование дела продолжается, отметил Насрулло Махмудзода.

По словам прокурора Хатлона, в 2017 году в результате прокурорских проверок по факту нарушения прав потребителей области со стороны производителей и предпринимателей возбужденно 57 уголовных дел, 256 лиц привлечены к ответственности.

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