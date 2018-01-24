Генерал-полковник в отставке Сайдамир Зухуров сегодня госпитализирован в Национальный медицинский центр (Кардиоцентр) с диагнозом левосторонний инсульт. Об этом «АП» сообщил источник в правительстве Таджикистана.
Сайдамир Зухуров со 2 февраля 2016 года находится на пенсии. Он был отправлен на заслуженный отдых по достижению пенсионного возраста с поста начальника Главного управления по защите государственных секретов при правительстве Республики Таджикистан, где проработал более 10 лет – с 5 декабря 2006 года.
Сайдамир Зухуров родился в 1951 году в Фархорском районе Хатлонской области. Образование высшее.
В сентябре 1977 года Зухуров Сайдамир был зачислен в кадры КГБ СССР. После окончания школы КГБ г. Минска работал оперуполномоченным Ленинградского РО УКГБ Таджикской ССР по Кулябской области до 1981 года.
С 1983 по 1984 гг. выполнял специальные задания в Афганистане.
С 1987 года Зухуров работал на должностях заместителя начальника и начальником отдела УКГБ по Хатлонской области.
В 1992 году Сайдамир Зухуров был назначен на должность Председателя Комитета Национальной Безопасности Республики Таджикистан.
С 1996 по 1997 гг. - министр внутренних дел.
С 1997 по 1999 гг. - министр безопасности Таджикистана.
С декабря 1999 по 10 января 2005 г. - вице-премьер Республики Таджикистан, курировал силовые структуры.
С 10 января 2005 г. - председатель Комитета по охране Государственной Границы РТ-Командующий Пограничными войсками Республики Таджикистан.
В январе-декабре 2006 г. - председатель Государственного комитета по охране государственной границы (ГКОГГ) РТ.
С 5 декабря 2006 - начальник Главного управления по защите госсекретов при правительстве страны.
Генерал-полковник.
Награжден орденом "Спитамена" первой степени (20.02.2013).
Женат, Имеет 8 детей.
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