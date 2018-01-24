Tcell объявила о запуске акции «Авиабилет в Россию» 8 января, и уже 15 человек получили возможность отправиться в путешествие в Россию совершенно бесплатно! Чтобы оказаться в числе победителей и открыть для себя Россию, нужно всего лишь приобрести «Пакет 5 минут в Россию», стоимостью 6 сомони (с учетом всех налогов). Активировать пакет можно с помощью команды *880*1#.

География акции охватывает весь Таджикистан: победители получают свои билеты в Худжанде, Курган-Тюбе, Хороге, Истаравшане, Кулябе, Душанбе и в других городах и районах Таджикистана.

На данный момент, уже 6 победителей получили фактические билеты, и собирают чемоданы, готовясь к поездке. Сатторов Маджид, победитель из Худжанда, решил сделать приятный подарок сыну. Маджид переоформил свой выигрыш на сына Абдуманона, который выбрал направлением путешествия Москву.

Победитель розыгрыша сам может выбрать для поездки любой город России, куда есть прямые рейсы компании Somon Air. Самым популярным местом назначения для победителей на данный момент является Москва. Только несколько победителей направятся в Новосибирск и Санкт-Петербург.

Победитель акции Карим Джумаев, студент из Душанбе, говорит, что никогда не верил в удачу, но рискнул проверить свою «судьбу», и принял участие в акции. Кариму позвонили в прямом эфире с радио «Ватан», сразу после трансляции розыгрыша в Tcell. Карим не мог поверить, что это не розыгрыш. Теперь Карим сможет навестить родных в Москве, или отправиться в путешествие Санкт-Петербург, о котором давно мечтал!

Победитель акции Джалил Ёров узнал об акции из прямых эфиров на радио «Ватан». Джалил собирался в рабочую поездку в Москву, и выигрыш билета значительно помог ему сократить планируемые расходы. Джалил благодарит Tcell и желает удачи всем участникам акции!

Если вы давно мечтаете отправиться в туристическую поездку в Россию, навестить родственников, или вам предстоит рабочая поездка – акция «Авиабилет в Россию» от Tcell – это ваш шанс получить бесплатный билет! Акция продлится до 8 апреля 2018 года, успейте принять участие и выиграть билет в Россию! Приобретайте «Пакет 5 минут в Россию», стоимостью 6 сомони (активация - *880*1#) и готовьтесь к поездке!

После активации пакета, абоненту в SMS уведомлении будет отправлено оповещение об участии в акции и присвоен индивидуальный 8-мизначный ID – номер. Каждый ID участвует в розыгрыше билетов, который проходит ежедневно в главном офисе компании – Tcell Plaza в Душанбе и транслируется в прямом эфире радиостанции Ватан с 8:40 до 9:10. Победители розыгрыша уведомлены сразу, в том числе и звонком из прямого эфира радио «Ватан».

О ходе акции «Авиабилет в Россию» и подробностях участия, Tcell рассказывает на официальном сайте https://www.tcell.tj/ и страницах компании в социальных сетях.

Спешите принять участие в розыгрыше и выиграть свой заветный билет!

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.