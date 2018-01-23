Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ об объявлении двухлетнего моратория на все виды проверок на субъектах производственного предпринимательства.

Данный указ президент подписал еще 16 января текущего года, чтобы упразднить безосновательные повторные проверки и создать благоприятный климат для развития производственного предпринимательства, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно Указу все виды проверок деятельности производственных предпринимателей на указанный период будут упразднены, кроме плановых проверок налоговых органов, Генеральной прокуратуры, Счетной палаты, Агентства госфинконтроля и борьбы с коррупцией, Национального банка.

В связи с этим президент предложил парламенту Таджикистана рассмотреть законопроект республики «О моратории».

Законопроект предусматривает проверку производственного предпринимательства в период объявленного моратория в случаях нарушения прав потребителей, безопасности продуктов питания и лекарств.

В период объявленного моратория действие некоторых статей законов Таджикистана, связанных с проведением проверок деятельности производственного предпринимательства, приостанавливаются.

В том числе, Налогового, Лесного, Таможенного и Градостроительного Кодексов Таджикистана, законов РТ «О проверке деятельности хозяйственных субъектов», «Об Агентстве по борьбе с коррупцией», «О Счетной палате», «Об охране окружающей среды», «О защите конкуренции», «О противопожарной деятельности», «О драгоценных металлах и камнях», «Об энергетики», «Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения», «О стандартизации», «О сертификации товаров и обслуживания», «О ветеринарии», «О защите труда» и ряда других законов.

Президент также направил в парламент Таджикистана проект поправок в закон «О Госбюджете на 2018 год», согласно которым ввоз в страну самолетов, локомотивов и современных вагонов со стороны национального авиаперевозчика «Таджик Эйр» и ГУП «Таджикские железные дороги» освобождаются от выплаты НДС и таможенных пошлин.

Президент также предлагает рассмотреть вопрос освобождения на 50% от таможенных пошлин тех предприятий, список которых утверждает правительство республики за завоз в страну фурнитуру для пошива школьной одежды, а также технику для аграрного сектора, новых технологий для фармацевтической промышленности, медицинской диагностики, технологий для налаживания производства корма для птицеводства, новых автомобилей.

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