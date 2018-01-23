Межбанковское объединение Шанхайской организации сотрудничества по состоянию на конец 2017 года предоставило 80 миллиардов долларов и 114 миллиардов юаней (17,8 миллиарда долларов) на развитие проектов в странах ШОС, заявил в понедельник президент Государственного банка развития Китая Чжэн Чжицзе, выступая на презентации банка в штаб-квартире ШОС в Пекине.

В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, послы и дипломаты стран ШОС, эксперты и специалисты в сфере экономики, а также представители международных финансовых институтов и СМИ, сообщает пресс-служба ШОС.

«Межбанковское объединение ШОС уже приняло участие в процессах реализации многих крупных и значимых для нашего региона проектах, в рамках которых мы предоставили несколько миллиардов долларов кредитной линии и проектного финансирования», - отметил Чжэн Чжицзе.

Он сообщил, что эти средства направляются на поддержку реализации проектов таких сфер, как инфраструктурное строительство, поддержка малого и среднего бизнеса и на реализацию конкретных социальных проектов.

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По его словам, кредиты были выделены на реализацию проектов по развитию китайско-российского нефтяного сотрудничества и торговли, по строительству нефтепровода между Китаем и странами Центральной Азии, а также на проекты в сфере сельского хозяйства Таджикистана и поддержки малого и среднего бизнеса в Узбекистане.

Он подчеркнул, что все эти проекты уже имеют хорошие социальные и экономические результаты, они также поспособствовали наращиванию торгово-экономических контактов и сотрудничества между заинтересованными странами в регионе, оживляют торгово-экономическую деятельность на этом пространстве в целом.

«В 2018 году мы готовы прилагать совместные усилия, чтобы поднять нашу общую деятельность в рамках МБО ШОС на новую ступень ускоренного развития», - также отметил глава китайского банка.

Генсек ШОС Рашид Алимов, в свою очередь, отметил глубокую символичность проведения в год председательства Китая презентации Банка развития Китая, являющегося одним из крупнейших мировых финансовых институтов.

«Это событие открывает цикл мероприятий, посвященных предстоящему саммиту ШОС, который состоится в городе Циндао в первой половине июня этого года», - заметил Алимов.

Генеральный секретарь ШОС выразил надежду, что ГБРК, принявший эстафету председательства в МБО ШОС от казахстанской стороны, даст новый импульс развитию деятельности Объединения, играющего важную роль в экономическом сотрудничестве на пространстве ШОС.

Государственный банк развития Китая (ГБРК) основан в 1994 году и с 2015 года официально объявлен Государственным Советом КНР финансовым институтом развития. ГБРК предоставляет средне - и долгосрочное финансирование для реализации крупных социально-значимых проектов.

МБО ШОС создано в соответствии с Соглашением о межбанковском сотрудничестве (объединении) в рамках ШОС от 26 октября 2005 года и является механизмом финансирования и банковского обслуживания инвестиционных проектов, поддержанных правительствами государств-членов Организации в приоритетных направлениях сотрудничества. Банками-членами МБО ШОС являются Банк Развития Казахстана, Государственный банк развития Китая, РСК Банк (Расчетно-сберегательная компания Кыргызстана), Государственная корпорация Банк развития и внешнеэкономической деятельности («Внешэкономбанк», Россия), Государственный сберегательный банк «Амонатбонк» (Таджикистан) и Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан.

С предоставлением на Саммите ШОС в июне 2017 года в г. Астане Республике Индии и Исламской Республике Пакистан статуса государства-члена ШОС, Советом МБО прорабатывается вопрос о наделении статусом банка-члена МБО ШОС «Хабиб Банк Лимитед» (Пакистан) и «Индийской инфраструктурной финансовой компании Лимитед (India Infrastructure Finance Company Ltd., IIFCL)».

Банками-партнерами МБО ШОС являются Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк», «Хабиб Банк Лимитед» (Пакистан), и Банк развития Монголии.

В период с 26 октября 2017 года по 25 октября 2018 года в МБО ШОС председательствует Государственный Банк развития Китая.

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