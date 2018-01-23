Неделя народных промыслов Таджикистана проходит в городе Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов.

Мероприятие проходит в честь объявленного в Таджикистане Года развития туризма и народных ремесел, сообщает пресс-центр министерства иностранных дел Таджикистан.

МИД РТ

По данным источника, инициаторами недели народных промыслов Таджикистана в ОАЭ являются посольство РТ в Абу-Даби, Департамент культуры и Институт наследия города Шарджи.

В церемонии открытия, которая прошла 21 января, участвовали глава Департамента культуры Шарджи Абдулазиз-аль-Мусаллам, посол Таджикистана в ОАЭ Баходур Шарифи и Генконсул Таджикистана в городе Дубаи Баходур Сафарзода, представители органов власти, дипломатического корпуса и таджикистанцы, проживающие в ОАЭ.

За неделю на суд посетителей будут представлены ковры ручной работы и традиционное гончарное, ювелирное, ткацкое ремесленничество, изделия мастеров резьбы по дереву и другие.

Музыку и танцы Таджикистана представят фольклорный ансамбль «Памир» и ансамбль «Базморо».

Также будет представлена таджикская кухня, в частности, посетителям будет предложен плов, таджикский мед и сухофрукты.

Неделя народных промыслов Таджикистана в ОАЭ завершится 25 января.

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