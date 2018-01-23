Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 января своим указом утвердил Государственную программу на 2018 год «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий». Об этом сообщает ИА "Фергана".

Окончательный вариант программы пока не опубликован. Однако в ее проектк, вынесенном на общественное обсуждение в начале января, говорилось, что власти планируют упростить паспортный режим, признать национальный паспорт заграничным, а на территории страны в качестве удостоверения личности использовать ID-карты.

Также планировалось отменить многочисленные ограничения, связанные с пропиской — теперь прописка не будет влиять на процесс трудоустройства, обучения, получения паспорта. Работодателям запретят отказывать в приеме на работу гражданам, не имеющим постоянной или временной регистрации. Планируется смягчить ответственность за проживание в собственном жилье без паспорта и прописки. Граждане, не прописанные в столице, возможно, получат право приобретать жилье на вторичном рынке.

Программа предусматривает разработку государственной концепции сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом. Возможно, для них упростят процесс получения визы, разрешения на проживание и лицензии на трудовую деятельность. Особое внимание будет уделено высококвалифицированным соотечественникам.

О планах объявить 2018 год Годом поддержки предпринимательства Мирзиёев сообщил в послании парламенту 22 декабря. Традиция посвящать каждый год какой-либо важной теме была заложена еще при предыдущем президенте Исламе Каримове. 2011 год был посвящен малому бизнесу и частному предпринимательству, 2012 — семье, 2013 — благополучию и процветанию, 2014 — здоровью детей, 2015 — заботе о старшем поколении, 2016 — здоровью матери и ребенка, 2017 — «диалогу с народом».

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