Все религиозные учреждения Таджикистана отныне должны отчитываться о своем имуществе и об источниках доходов. Поправка в ст.19 Закона «О свободе совести и религиозных объединениях РТ» вступила в силу с 22 января.

Согласно поправке, которая была внесена в закон по предложению правительства Таджикистана, «религиозные объединения, а также, мечети, церкви и синагоги должны отчитаться об источниках дохода, имуществе, использовании средств и имущества, а также о заработной плате сотрудников и об уплаченных налогах".

В Таджикистане мечети, церкви и единственная в стране синагога действуют за счет добровольных пожертвований верующих. Имам-хатибы мечетей также получают небольшое вознаграждение за участие в церемониях рождения детей, мусульманского бракосочетания и похорон.

Но с 2014 года наряду с госслужащими зарплату получают имам-хатибы соборных и пятничных мечетей, а их в стране насчитывается 265 человек. Зарплата председателя Совета улемов Таджикистана муфтия Саидмукаррама Абдукодирзода составляет 2 тысячи сомони (более 220 долларов), имам-хатибы соборных мечетей получают по 1500 сомони, а имамы пятничных мечетей - по 800 сомони. Другим представителям духовенства, так же, как и представителям других конфессий, зарплата не полагается.

Напомним, в 2012 году Комитет по делам религии Таджикистана обязал мечети предоставлять властям информацию о числе служителей и о вознаграждении, которое они получают за службу в храмах.

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