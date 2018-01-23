Стартовал предварительный этап розыгрыша Кубка Федерации футбола Таджикистана в душанбинской зоне. В первый игровой день 22 января были сыграны три матча, которые принесли ряд неожиданных результатов.

Турнир стартовал в Душанбе матчами группы «Б». Прошлогодний победитель первой лиги «Куктош», которому в этом сезоне предстоит дебютировать в высшем дивизионе, проиграл столичной команде «Махаллаи-83», сообщает официальный сайт Футбольной лиги Таджикистана. Встреча завершилась победой душанбинцев – 1:0. Автором единственного гола стал Руслан Тиллоев, отличившийся на 80-й минуте с пенальти.

В другом матче группы «Б» встретились два душанбинских клуба – «Истиклол» и ЦСКА «Памир». Действующий обладатель Кубка ФФТ «Истиклол» открыл счет уже на 8-й минуте встречи. Защитник хозяев Сиёвуш Асроров прямым ударом со штрафного отправил мяч в ворота армейцев. Однако на 30-й минуте футболисты ЦСКА смогли восстановить статус-кво. Нападающий Абдухалил Боронов точным ударом отправил мяч в ворота «Истиклола». Во втором тайме армейцы смогли забить еще один мяч в ворота «Истиклола». После второго пропущенного мяча истиклоловцы попытались спасти матч, однако их атакам не хватало логического завершения. В итоге армейцы одержали волевую победу – 2:1.

В группе «А» гиссарский «Баркчи» одержал уверенную победу над столичной командой «Локомотив-Памир» – 4:0.

Сегодня, 23 января, матчем «Вахдат» – «Регар-ТадАЗ» в Гиссаре завершится первый тур в квартете «А».

Игры второго тура предварительного этапа Кубка ФФТ в душанбинской зоне будут сыграны 24 и 25 января.

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