Мэр Душанбе Рустам Эмомали не обманул ожидания вкладчиков одной из новостроек столицы и поручил принять необходимые меры для устранения недостатков в строительстве жилых домов.

Глава столичной администрации ознакомился с опубликованной в газете «Азия-Плюс» статье под названием «Мы уповаем только на мэра» - обращении вкладчиков одной из старых новостроек столицы, которых обманули строительные фирмы «Мухаммад 2009» и «Мухаммад 2014», сообщает пресс-служба мэра.

«В связи с этим 22 января Рустам Эмомали поручил соответствующим городским инстанциям принять безотлагательные меры для скорейшего завершения строительства долгостроев в жилом секторе. При этом мэр Душанбе поручил устранить имеющиеся недостатки в данном направлении», - сообщили в мэрии.

Напомним, в редакцию «АП» обратились вкладчики одной из старых новостроек столицы. После многолетних обещаний, судебных тяжб и обивания порогов обратившиеся считают, что кроме Бога им может помочь только один человек – мэр столицы Рустам Эмомали.

Об истории обманутых вкладчиков, вложивших деньги в строительство девятиэтажного дома по улице Шевченко (№110/1) в центре столицы, «АП» писала дважды, в 2016 году. Это, пожалуй, первый такой крупный случай в истории строительства многоквартирных домов в Душанбе, когда долгие годы застройщику удавалось держаться на плаву, не выполняя ни одного из взятых обязательств. После материала «Черные застройщики», или Как обманули сотни людей в Душанбе», в которой обвинялись владельцы двух строительных компаний «Мухаммад 2009» и «Мухаммад 2014» - братья Зафар, Нусратулло и Хоким Курбоновы, на одного из них по обвинению в мошенничестве было заведено уголовное дело, и он даже находился под стражей. Правда, спустя несколько месяцев по просьбе пострадавших, которые поверили мольбам и обещаниям его родных и отказались от своих заявлений, Нусратулло был выпущен на свободу. Но после доброго жеста со стороны обманутых людей строительство так и не было закончено.

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