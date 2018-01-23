Теперь уже бывший город Курган-Тюбе

Город Курган-Тюбе переименован в Бохтар, город Сарбанд - в Леваканд, район Бохтар - в Кушониен, а городок Восе Восейского района — в Хулбук.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал соответствующее постановление правительства от 20 января о переименовании городов и районов республики, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Помимо этого, село Курбоншахид сельского джамоата Гулистон Восейского района теперь будет называться Мехробод, село Шота Руставели сельского джамоата Ситораи Сурх Яванского района - Саргах, село Тошохур сельского джамоата имени Хасан Хусейнова Яванского района – Богдара, а село Будинобод сельского джамоата имени Гулсары Юсуфовой Яванского района теперь будет называться звучным именем Зарриндашт.

Постановление правительства направлено для рассмотрения в Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Напомним, в последнее время много споров велось вокруг переименования Курган-Тюбе, и других населенных пунктов Хатлона.

Предложение о переименовании было сделано мэрией административного центра Хатлона летом 2017 года.

Курган-Тюбе - город в юго-западном Таджикистане, административный центр Хатлонской области. Расположен в 100 км к югу от города Душанбе, в центре богатого оазиса в долине реки Вахш.

Согласно древним источникам, оазис Курган-Тюбе появился во времена Кушанского царства. По одним данным Курган-Тюбе возник в VII веке, по другим – значительно позже.

Территория современного Курган-тюбе в средние века была известна, как Хутталь, а сам город знали как Леваканд или Вахш.

В конце VII века город попал под власть арабов. Вблизи Курган-тюбе, на берегу реки Вахш, находятся руины города X—XIII веков Лагман, вероятно вместе с Курган-тюбе бывшего частью обширного оазиса.

В 12 км к востоку от Курган-Тюбе возвышается холм Аджина-Теппе, здесь сохранились остатки буддийского монастыря VII - VIII в.в. (святилища, кельи, ступы, скульптуры, настенные росписи).

Оазис был разрушен монгольским нашествием Чингизхана. Затем город принадлежал Чагатайскому улусу. Только в XVI веке рост города возобновился.

После революции 1917 года в Российской империи город стал столицей провинции Курган-Тюбе.

В наши дни Курган-тюбе является одним из крупнейших городов республики, областным центром Хатлонской области. Здесь расположены несколько больших промышленных предприятий, вузы, колледжи, лицеи, гостиницы.

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