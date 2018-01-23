АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23 ЯНВАРЯ 2018

- 23 января пресс-конференция ГУП «Таджиксугурта». Начало в 10 часов, в здании ЦСИ.

- 23 января пресс-конференция Агентства госслужбы при президенте РТ. Начало в 14 часов в здании ЦСИ.

- 23 января на Центральном стадионе в Гиссаре состоится игра «Вахдат» – «Регар-ТадАЗ». Начало в 11:00 часов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 ЯНВАРЯ

2007 - Госбанк развития КНР выделил кредит в размере $73 млн. корпорации ZTE, Акционерному обществу «Точиктелеком» и сотовому оператору «ТК-мобайл» для усовершенствования их работы.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 ЯНВАРЯ

1966 – Родился ученый-историк, Лауреат премии имени Исмоила Сомони Маъруф Исоматов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 6-11 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем 3-8 тепла.

По Хатлонской области – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью -3+2, днем 8-13 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 мороза, днем 0-5 тепла, по ВГБАО ночью 20-25 мороза, днем 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 13-18 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, в районе Ляхша 11-13 мороза, днем 3-8 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 15-17 тепла.

По городу Худжанд – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 8-10 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 14-16 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 мороза, днем 1-3 тепла.