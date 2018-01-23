Уполномоченный по правам человека Таджикистана Зариф Ализода считает, что для решения вопроса неисполнения судебных решений необходимо ввести реестр должников.

Об этом Омбудсмен заявил сегодня на пресс-конференции по итогам деятельности Института по правам человека за 2017 год.

По его словам, это касается неисполнения судебных решений, в частности по возмещению материальных убытков.

"В исполнении судебных решений есть множество проблем. Раньше судебные исполнители были в ведении судебных органов, сейчас они подчиняются Минюсту. Есть определенная несогласованность, в том числе и в механизмах работы", - отметил Ализода.

По его словам, Таджикистану необходимо перенять опыт других стран, где составляется «реестр должников».

"В этот реестр могут попадать неплательщики, в отношении которых открыто исполнительное производство, не только по судебным решениям, но и например по невыплатам банковской задолженности. Это в первую очередь необходимо для осуществления задач по принудительному исполнению решений, например, временно ограничить выезд за пределы страны. Есть множество случаев, когда должник беспрепятственно покидает страну".

В заключении Ализода отметил, что в текущем году вопрос неисполнения судебных решений поставлен в план задач института по правам человека.

"Вопрос будет изучаться и мы предложим свое видение решения этой проблемы", - резюмировал Омбудсмен.

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