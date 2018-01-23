После того, как президент Узбекистана Шавкат Мирзияев раскритиковал сотрудников прокуратуры и Министерства финансов, в данных ведомствах началась «чистка» старых кадров. Некоторые из них сообщили, что сотрудников, оставшихся на своих должностях, подвергают унижениям.

Сотрудник Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана рассказал о том, что руководство ведомства проводит чистку старых кадров, которые долгие годы профессионально исполняли свои служебные обязанности.

– Я долгие годы проработал в Судебном департаменте, хорошо знаю свою работу. Однако руководство заявило мне: «Ты – одна из тех крыс, о которых говорил наш президент, ты – вор, пиши свое заявление об увольнении». Глава Бюро принудительного исполнения относится к старым кадрам, как к ворам и подлецам. Во время коллегиальных собраний нас заставляют стоя выслушивать оскорбления в свой адрес. Руководство говорит нам: «Вы – воры, которые при Рашиде Кадырове (экс-генеральный прокурор Узбекистана – Ред.) грабили народ. Они очень сильно унижают нас, – говорит собеседник.

Один из сотрудников отдела кадров Генпрокуратуры Узбекистана заявил, что в главном надзорном органе увольняют сотрудников «с плохим поведением и тех, кто занимался вымогательством». «Однако это не значит, что мы уволим всех. В отношении некоторых недостойных кадров принимаются дисциплинарные взыскания. Если сотрудник Бюро принудительного исполнения, пожаловавшийся прессе, действительно, является опытным специалистом, то мы решим его вопрос в положительную сторону», – сказал он.

Во время одного из видеоселекторных совещаний президент Шавкат Мирзияев заявил, что «восемьдесят процентов сотрудников органов прокуратуры являются ворами». По официальным данным, за 11 месяцев 2017 года более 7 тысяч прокурорских сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности, 201 – к уголовной ответственности.

Также сообщается, что 23 декабря прошлого года в Министерстве финансов Узбекистана начались масштабные увольнения сотрудников. Это случилось спустя день после того, как президент Шавкат Мирзияев подверг критике работу Минфина во время своего выступления с посланием к обеим палатам парламента. ​

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