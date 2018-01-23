20-летняя девушка в результате ссоры с учеником 11 класса нанесла ему несколько ножевых ранений. Молодой человек скончался.

Сотрудниками милиции по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержана 20-летняя жительница Яванского района, сообщает пресс-служба МВД РТ.

В пресс-слежбе отмечают, что вечером 20 января подозреваемая в результате ссоры с 17-летним жителем села Хаёти Нав указанного района, нанесла ему несколько ножевых ранений в плечо и в область брюшной полости.

«Несовершеннолетний был отправлен в больницу, но из-за полученного смертельного ранения скончался», - сообщили в пресс-службе.

По данным источника, возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

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