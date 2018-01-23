Счетная Палата Таджикистана обвиняет руководство "Точиксодиротбонк"-а в незаконной продаже части собственных акций.
В результате проверки со стороны Счетной палаты было выявлено, что ответственные лица "Точиксодиротбонк"-а незаконно выставили акции банка на продажу без согласования с Национальным банком Таджикистана.
Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Счётной палаты Зафар Азими.
По словам Азими, незаконно были приватизированы акции на сумму 64 млн сомони.
«Проверка деятельности «Точиксодиротбонк»-а была осуществлена по указанию президента РТ и в итоге акции возвращены в прежнюю собственность - большая их часть находится на руках государства.
Кроме того, проверка показала, что в деятельности Верховного суда и в организации работы судебных исполнителей Минюста есть недостатки в исполнении судебных актов о взыскании денежных средств.
"Сумма невзысканных средств в связи с неисполнением судебных актов в 2016 году составила 579,2 млн сомони, а за 9 месяцев 2017 года – 318 млн сомони. Результаты проверок показали, что в некоторых случаях со стороны обслуживающих банков и ответственных лиц невзысканные средства в отчетах указываются как оплаченные, а в действительности эти средства не поступили в бюджет, - сообщил Азими.
Например, в отчете судебного исполнителя района Исмоили Сомони за 2015 год указывается, что в бюджет оплачено 440 тыс. сомони (50 тыс. долларов) посредством «Точиксодиротбонк»-а. Но проверка выяснила, что в действительности эта сумма до сих пор не поступила в бюджет.
Эти средства, по словам Азими, были незаконно использованы со стороны "Таджиксодиротбанк"-а.
Кроме того, в Счетной палате сообщили, что со стороны ответственных лиц «Амонатбанк»-а в районах Шохмансур и Сино города Душанбе путем подделки документов незаконно присвоены 25,8 тыс сомони, взысканные судами в качестве штрафа.
По всем этим случаям приняты соответствующие меры и средства возвращены в бюджет.
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Папаша8 часов назад
Больничная палата, а когда наши банки деньги вкладчиков вернут?
xalim9 часов назад
Пиров во всём виноват личноВсё только с его разрешение делаетсяСколько можно терпеть этого ...
вкладчик10 часов назад
Наконец-то хоть что-то, маленький процент незаконных действий выявились. г. Пиров на чужом горе, бизнес свой не поднимишь!!! Отдайте наши деньги!
Гол10 часов назад
А что теперь? Америку что-ли открыли? А вкладчики более двух лет не могут взять свои деньги! Мы даже не хотим проценты, а просто свои сбережения. Видимо после этой статьи Пиров наконец таки ответит перед законом. Ох как все ждут чтобы ему стало очень плохо плохо!
Душанбе Гол9 часов назад
Хотелось бы чтоб он или кто виновен предстали бы перед фактами. но есть но. География!
Мухаммад10 часов назад
Банкой Tj пули халка тиян якум
Смысла нет там Уже жыть ешо все говорят все уходят в Россию как можно жыть кругом не справедливость