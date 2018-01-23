Партия исламского возрождения обвиняется в отправке молодых таджикистанцев на войну в Сирию. Об этом говорится в статье, опубликованной 21 января на сайте правительственного агентства «Ховар».

В статье, говорится, что большинство таджиков, которые были отправлены ПИВТ в Сирию, убиты и "их кровь останется на совести руководства партии".

"ПИВТ, деятельность которой была запрещена в Таджикистане в сентябре 2015 года, использовала партизанские методы вербовки людей сначала в свои ряды, а затем и в ряды других терристических организаций", - говорится в материале.

В статье описаны пути, которыми пользовались представители этой партии для привлечения людей в свои ряды.

В статье также приведен список таджикистанцев, которые, по мнению авторов статьи, которые былыи отправлены на Ближний Восток при поддержке этой партии.

В частности упоминается имя Шоисты Мамадшеховой, 40-летней жительницы Спитаменского района, которая ранее возглавляла женское отделение районной ячейки ПИВТ.

«Она была завербована членом террористической организации «Исламское движение Узбекистана» Фаррухом Шодмоновым, и отправилась в Северный Вазиристан Пакистана вместе с двумя своими сыновьями», - говорится в материале.

Кроме этого, говорится Сайфиддине Таджибаеве - жителе Спитаменского района Согдийской области, который возглавлял районную ячейку ПИВТ, а теперь является главарей террористической организации «Джабхат-ан-Нусра» в Сирии.

В материале отмечается, что Таджибаев является лидером узбекской общины в этой террористической организации и вербует молодежь Таджикистана и Узбекистана в ряды группировки. В Сирии находится также его брат Иброхим Ином.

Еще одно имя в этом списке - Фаромуз Шералиев, уроженец Аштского района Согдийской области. В статье говорится, что вступил в ряды ПИВТ в 2004 году по приглашению своего брата Абдуманнона Шералиева. Абдуманнон Шералиев, по мнению авторов, сейчас находится в Украине и пишет статьи для ПИВТ, в которых пропагандирует салафизм. Фаромуз Шералиев в 2014 году присоединился к организации "Исламское государство", а в 2016 году был убит. Его жена и дети до сих пор находятся в Сирии и контактируют с Абдуманноном Шералиевым.

Между тем руководство ПИВТ, которое находится за пределами страны, никогда не признавало факт причастности к экстремистам или поддержки террористических групп.

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