В Туркменистане в эти дни проходит ежегодное обновление портретов президента страны во всех государственных учреждениях. Как обычно это действо проходит под новым лозунгом и миллионы копий вновь напечатанных портретов распродаются по всей республике.

В этом году лозунгом стало название одной из последних книг самого же президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова "Туркменистан - Сердце Великого шёлкового пути".

Как рассказывают туркменистанцы, беседовавшие с Азатлыком на условиях анонимности, данная пропагандистская акция оборачивается дополнительными расходами для учителей, врачей и других работников бюджетной сферы. А это особенно чувствительно, когда экономическая ситуация ухудшается с каждым днём.

"Портреты поменялись во всех госучреждениях, в том числе в школах. В Ашхабаде в школах у учителей собирали по 25 манат (более 7 долларов), после этого приходили сотрудники рекламных и печатных фирм забирали старые портреты и приносили обратно новые. В регионах школы покупали только портреты, а рамки для них не поменяли, чтоб было меньше затрат, но все равно за все платили сами учителя", - рассказал директор одной из столичных школ.

По его словам, тогда как основная часть затрат на обновление портретов главы государства покрывается за счёт преподавателей, медработников и обычных работников других госучреждений, эта ежегодная кампания давно стало прибыльным предприятием для типографского бизнеса и их непосредственных заказчиков.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus