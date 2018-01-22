Телеведущая Ксения Собчак собрала 100 тыс. подписей, необходимых для участия в выборах президента. Количество подписей, собранных штабами телеведущей Ксении Собчак, в понедельник, 22 января, достигло 100 тыс. Об этом РБК рассказал руководитель сети ее региональных штабов Тимур Валеев.



Именно такое количество голосов избирателей нужно было собрать Собчак, которая выдвинулась на выборы от партии «Гражданская инициатива», чтобы участвовать в них как кандидат. Однако штабы будут собирать подписи с запасом — 130–140 тыс., сообщил Валеев.

«Это нужно на случай отбраковки, — пояснил он. — У нас бóльшая часть бракованных [подписей] отбирается еще в регионах, до отправки в Москву, но лучше перестраховаться».

Подавать подписные листы для проверки в Центризбирком штаб Собчак планирует 30 января. Последний день, когда в ЦИК можно подать подписи для регистрации в качестве кандидата, — 31 января.



Ранее о прекращении сбора подписей заявили штабы президента Владимира Путина, основателя Монархической партии бизнесмена Антона Бакова, сооснователя «Яблока» Григория Явлинского и бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Титов и Явлинский как выдвиженцы от партий должны были собрать по 100 тыс. подписей, Путин — 300 тыс., поскольку пошел на выборы как самовыдвиженец. Еще двое кандидатов — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ глава Совхоза имени Ленина Павел Грудинин освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.

О намерении участвовать в грядущих президентских выборах ЦИК РФ оповестили рекордное число кандидатов — 24 выдвиженца от партий и 46 самовыдвиженцев. По информации РБК, к 18 января представитель «Коммунистов России» Максим Сурайкин смог набрать 70 тыс. подписей, выдвинутая «Российским объединенным трудовым фронтом» Наталья Лисицына — 46 тыс., представитель «Альянса зеленых» Эльвира Агурбаш — 35 тыс. подписей, а самовыдвиженец Владимир Михайлов — 5 тыс.



Собчак заявила о намерении участвовать в президентских выборах 18 октября прошлого года. Она назвала себя кандидатом «против всех» и не раз утверждала, что может снять свою кандидатуру в пользу оппозиционера Алексея Навального, если тот будет зарегистрирован. Основатель Фонда борьбы с коррупцией не был допущен Центризбиркомом до выборов из-за наличия судимости. Позже Собчак сообщила, что настоящей целью ее участия в президентской кампании является победа на парламентских выборах в 2021 году.