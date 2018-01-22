Трагически завершилась поездка на рыбалку жителей поселка Гулистон джамоата Кулканд города Исфары в Канибадам: их обстреляли военные. Один погиб, другой находится в тяжелом состоянии. В инциденте замешаны таджикские пограничники, в отношении которых уже возбуждено уголовное дело.

«7 января 44-летний Кодирхон Усмонходжаев, а также четверо других жителей джамоата – Абубакр Бобоев, и трое братьев – Гафурджон, Гуфронджон и Мирзобахриддин Рахимовы поехали ловить рыбу в реке Сырдарья, недалеко от джамоата Махрам города Канибадам, - рассказала «АП» о случившемся жена Усмонходжева - Мутриба Охунова. – Позже Рахимовы нам рассказали, что около 9 часов вечера, когда собрав улов и вещи, мужчины собирались домой, к ним подошли военные с автоматами».

По словам Охуновой, военные начали предъявлять претензии мужчинам, заявив, что те не имели права здесь рыбачить. Жители Исфары, в свою очередь, ответили, что местность на запретная, и рыбалкой тут занимаются многие.

«Затем наши мужчины сели в машину «Жигули», за рулем которой был Гуфронджон Рахимов, и поехали. В это время военные открыли по ним огонь. В результате пулевые ранения в голову получили Абубакр Бобоев и мой муж, Кодирхон Усмонходжаев», - рассказала женщина.

По ее словам, в ту же ночь раненых отвезли в больницу Канибадама и на следующий день сделали им операцию. Однако Бобоев, так и не приходя в сознание, 17 января скончался.

«Мой супруг до сих пор находится в тяжелом состоянии, - рассказала Мутриба Охукнова. - Что обидно, об этом трагическом случае нигде не говорят. А ведь даже про каких-то скотокрадов по телевизору крутят видеосводку. К нам спустя два дня после трагедии приехал мужчина, представившийся работником хукумата города Исфары. Он сообщил, что военные уже арестованы и началось следствие. Но вот прошло 10 дней, никто к нам не пришел – ни милиция, ни прокурор, ни следователь».

Между тем, органами военной прокуратуры Таджикистана возбуждено уголовное дело по факту открытия огня пограничниками в сторону рыбаков из Исфары. Об этом «АП» сообщил источник в силовом блоке правительство Таджикистана.

По его словам, несколько пограничников по данному факту были задержаны.

В свою очередь, пресс-секретарь пограничных войск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев заявил, что пограничное ведомство страны в ближайшее время выступит с официальным разъяснением по данному инциденту.

Однако он заявил, что по предварительным данным, на канибадамском участке госграницы Таджикистана с Узбекистаном в январе никаких инцидентов зарегистрировано не было.

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