22 января у здания железнодорожного вокзала в центре Сеула собрались десятки ультраправых демонстрантов, которые подожгли флаг КНДР, портрет Ким Чен Ына и знамя объединенной Кореи, под которым Северная и Южная Корея намеревались пройти на открытии зимней Олимпиады в Пхенчхане, пишет Медуза.

Акция была приурочена к приезду делегации из КНДР с инспекцией олимпийских объектов. Она была организована ультраправой Партией корейских патриотов. Демонстранты собрались возле здания вокзала, где сначала устроили импровизированную пресс-конференцию. Полицейские, дежурившие возле вокзала, прервали митинг, потушив пламя огнетушителями.

Ранее Северная Корея согласилась принять участие в намеченных на февраль и март Олимпиаде и Паралимпийских играх 2018 года. Оба этих мероприятия будут проходить в восточных городах Южной Кореи. Накануне МОК согласовал выступление на Олимпиаде 22 спортсменов из КНДР. Участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде - самый значимый результат переговоров между двумя странами, которые после двухлетнего перерыва возобновились в январе.

Также сообщалось, что во время открытия спортсмены двух стран пройдут в составе объединенной команды. А в женском хоккейном турнире будет участвовать одна команда спортсменок двух стран. Сколько в ней будет граждан КНДР, не уточнялось.