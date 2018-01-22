Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня утвердил логотип Года развития туризма и народных промыслов, который был объявлен главой государства в его послании парламенту республики от 22 декабря прошлого года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, все министерства, ведомства, органы государственной власти, СМИ Таджикистана могут использовать утвержденный логотип в своих проводимых мероприятиях, связанных с туризмом.

Эмомали Рахмон подписал указ об объявлении 2018 года «Годом развития туризма и народных ремесел» 29 декабря 2017 года - в целях развития туризма, возрождения и поддержки народных ремесел, сообщили тогда в пресс-службе главы государства.

Летом прошлого года Эмомали Рахмон подписал постановления правительства о разделении Комитета по делам молодежи, спорта и туризма на два отдельных органа. В постановлении о создании Комитета по развитию туризма говорится, что предельная численность работников центрального аппарата Комитета по развитию туризма при правительстве РТ составит 32 единицы, без обслуживающего персонала.

В Душанбе недавно официально открылся первый в стране Центр туристической информации, который будет предоставлять исчерпывающую информацию о Таджикистане, ее культуре и истории для туристов.

«Главная задача - показать Таджикистан привлекательным для туристов. Центр будет предоставлять всю информацию о Таджикистане относительно туристических маршрутов, карт, путеводителей, которые позволят моментально найти сведения о достопримечательностях, местоположении различных объектов, в том числе гостиниц и других объектов обслуживания с условиями предоставления услуг. Также в центре будет предоставлена в различных медиа-форматах информация о ремеслах, истории, культуре, традициях, обрядах и обычаях различных регионов страны», - отмечалось на его открытии.

В интервью «АП» глава комитета по развитию туризма при правительстве РТ Нуъмон Абдугаффорзода сказал, что согласно подсчетам экспертов, каждый турист во время своих поездок в среднем тратит от 500 до 750 долларов США.

«Туризм также создает прямые и косвенные рабочие места. В процесс обслуживания туристов привлекаются работники туристических компаний, в том числе менеджеры, маркетологи, проводники, водители, переводчики и др.», - сказал Абдугаффорзода.

Кстати, недавно Таджикистан вошел в двадцатку лучших для приключенческого туризма стран мира, составленную международной организацией British Backpacker Society. Таджикистан в рейтинге соседствует с Ливаном и Китаем, и занимает седьмую строчку рейтинга. Кстати, сосдений Узбекистан занял 19 строчку списка.

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