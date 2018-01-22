В результате террористической атаки на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле погибли 18 человек, среди них 14 иностранцев, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Афганистана Наджиба Дониша, пишет Медуза.

В числе опознанных девять украинцев, пишет BBC со ссылкой на полицию Кабула. МИД Украины пока подтвердил гибель только шестерых своих граждан, сообщает «Интерфакс». По данным BBC, жертвами атаки также стали четверо афганцев, один немец, один грек и один казах. Еще два человека пока не опознаны.

Reuters со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Афганистана Вахида Майроха сообщает о гибели минимум 19 человек. В то же время источник в органах внутренних дел Афганистана заявил агентству, что количество погибших превышает тридцать. Афганский телеканал Tolo News со ссылкой на очевидца сообщил о 43 погибших.

Одиннадцать погибших были сотрудниками афганской авиакомпании Kam Air, сообщает Associated Press со ссылкой на Дониша. Все они были иностранцами. Kam Air заявила, что временно приостанавливает полеты.

Атака на Intercontinental произошла вечером 20 января. Шестеро вооруженных людей ворвались в отель, убили некоторых постояльцев гостиницы и взяли в заложники остальных. Операция по освобождению продолжалась около 17 часов, сообщает Tolo News. Из отеля были эвакуированы 150 человек, пишет Associated Press. Среди террористов погибли пять человек, сообщает Reuters со ссылкой на Дониша.

Ответственность за атаку на себя взял Талибан. Тем не менее, правоохранительные органы Афганистана считают, что за ней стоит «Сеть Хаккани» — дружественная Талибану афганская террористическая группировка, пишет Reuters.

Талибан атаковал отель Intercontinental в Кабуле уже во второй раз. Первая атака произошла в июне 2011 года, когда в результате взрыва террориста-смертника в отеле погиб 21 человек.