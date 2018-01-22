В штаб-квартире ООН Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Аслов принял участие и выступил на заседании Совета Безопасности ООН на тему «Создание регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели для увязки безопасности и развития», которое проходило под председательством Казахстана.

В мероприятии приняли участие и выступили Генеральный секретарь ООН, Министры иностранных дел Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Кувейта, России, Экваториальной Гвинеи, Заместители министров иностранных дел США, Афганистан, Нидерланды и другие представители стран-членов ООН.

В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства Таджикистана рассказал о насущных проблемах, стоящих перед регионом сегодня, такие как ухудшение ситуации в Афганистане, рост международного терроризма, религиозного экстремизма, транснациональной организованной преступности, незаконного оборота наркотиков и обострение экологических проблем. Об этом сообщает департамент информации МИД РТ.

С. Аслов отметил, что Таджикистан как сторонник скорейшего восстановления мира и безопасности в Афганистане через экономическое и социальное развитие, считает, что региональное сотрудничество является важным элементом укрепления стабильности в этой стране и во всем регионе. Для эффективного решения этих задач С. Аслов особо отметил необходимость принятия более решительных мер со стороны стран региона посредством содействия региональному сотрудничеству и партнерству.

Сироджидин Аслов призвал международное сообщество оказать безвозмездную помощь Афганистану в реализации социально-экономических проектов, в частности таких региональных проектов как КАСА-1000, ТУТАП и т.д., которые создадут важную платформу для устойчивого развития в Афганистане.

В конце минувшей недели, на полях министерских дебатов Совета Безопасности ООН по Афганистану и Центральной Азии состоялась встреча Министра иностранных дел Таджикистана С. Аслова с Министром иностранных дел Республики Казахстан Кайратом Абдрахмановым.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений между Таджикистаном и Казахстаном, а также укреплению многосторонних отношений обеих стран в рамках ООН.

Сироджидин Аслов также провел встречу с Заместителем Генерального секретаря ООН и Руководителем Бюро ООН по борьбе с терроризмом Владимиром Воронковым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Таджикистана с контртеррористическими подразделениями ООН и обменялись мнениями о перспективах совместных действий в этом направлении.

Стороны также обсудили проведение Международной конференции по борьбе с терроризмом и радикализмом, которая состоится в г. Душанбе в мае текущего года.

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