Полузащитник сборной Таджикистана, бывший игрок столичного футбольного клуба «Истиклол» Джахонгир Алиев принес победу каршинскому «Насафу» в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Клуб Джахонгира Алиева 21 января на сборе в Анталии провел контрольную встречу против иракского «Эрбиля». Встреча завершилась победой «Насафа» – 2:1. Оба гола в составе вице-чемпиона Узбекистана на свой счет записал новобранец команды, полузащитник сборной Таджикистана Джахонгир Алиев, который вышел в стартовом составе каршинцев и был заменен в середине второго тайма, cообщает официальный сайт ФФТ.

21-летний Джахонгир Алиев перешел в «Насаф» из душанбинского «Истиклола», в составе которого выступал в сезонах-2016-2017. Таджикский футболист свой первый официальный матч за каршинский клуб может провести 30 января. В этот день «Насаф» в матче плей-офф Лиги чемпионов АФК-2018 за выход в групповой этап турнира сыграет с иорданским «Аль-Файсали». В случае выхода в групповую стадию Лиги чемпионов АФК клуб Джахонгира Алиева сыграет в квартете «С», где соперниками вице-чемпиона Узбекистана будут «Персеполис» (Иран), «Аль-Садд» (Катар) и «Аль-Васл» (ОАЭ).

Нападающий национальной сборной Таджикистана Манучехр Джалилов, который в зимнем межсезонье перешел из душанбинского «Истиклола» в индонезийскую «Шривиджаю», отличился забитым голом за свой новый клуб.

Клуб Джалилова 21 января одержал крупную победу над командой «ПСМ Макассар» (3:0) в рамках второго тура Кубка президента Индонезии-2018. Таджикский легионер был признан лучшим игроком этой встречи. 27-летний Джалилов отличился голом, сделал голевую передачу и заработал пенальти.

В Кубке президента Индонезии-2018, который стартовал 16 января и завершится 17 февраля, принимают участие 20 клубов, разделенные на пять групп по четыре команды в каждой. По итогам группового этапа в четвертьфинал выйдут победители пяти групп и три команды, занявшие вторые места с наилучшими показателями. Далее игры будут проходить по олимпийской системе – с выбыванием.

Команда Манучехра Джалилова после двух сыгранных туров занимает второе место в группе «А». В группе «В» лидирует команда «Мадура Юнайтед», за которую выступает полузащитник сборной Таджикистана Нуриддин Давронов. Клуб другого таджикского футболиста Фатхулло Фатхуллоева – «Персела Ламонган», набрав одно очко после первого тура, расположилась на третьей строчке в группе «Е».

Напомним, что несколько дней назад в составе кашкадарьинского «Насафа» на сбор в Турцию улетел еще один футболист «Истиклола» Джахонгир Алиев.

Ранее нападающий сборной Таджикистана и футбольного клуба «Истиклол» Манучехр Джалилов подписал контракт сроком на один год с индонезийской командой «Шривиджая». Информация опубликована на сайте transfermarkt. Немецкий сайт оценивает таджикского форварда в 200 тысяч евро. Джалилов станет вторым по стоимости игроком клуба после сенегальца Мамаду Ндиайе (500 тыс. евро).

Ранее из «Истиклола» в чемпионат Индонезии перебрались полузащитники Нуриддин Давронов («Мадура Юнайтед») и Фатхулло Фатхуллоев («Персела Ламонган»), со всеми игроками заключены краткосрочные годовые контракты. Сайт transfermarkt уточняет, что Джалилов и Давронов, кроме таджикистанского гражданства, имеют российские паспорта.

Как ранее сообщалось. российский нападающий столичного футбольного клуба, действующего чемпиона республики - «Истиклол» Дмитрий Барков отправился на просмотр в ташкентский «Локомотив».

Следует отметить, что «Истиклол» дважды выходил в финал Кубка АФК и практически в одиночку заработал для таджикистанского футбола повышение в классе и путевку в Лигу чемпионов в сезонах 2019/2020.

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