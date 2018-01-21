Низомхон Джураев, экс-депутат Согдийского областного совета и бывший генеральный директор исфаринского химзавода, который почти четыре года назад таинственным образом «исчез» в Таджикистане, обнаружился в Украине. Таджикского предпринимателя задержали в Борисполе в начале января этого года, сообщает Радио "Озоди".

Наталья Теличко, официальный представитель Генеральной прокуратуры Украины, сказала 20 января в беседе с Радио Озоди, что Низомхон Джураев, находящийся в международном розыске, был задержан 11 января. Однако 13 января Бориспольский суд Киевской области отказал во временном аресте Джураева», - отметила она.

В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили, что получили от таджикских коллег запрос на экстрадицию Низомхона Джураева на родину. Однако Наталья Теличко не смогла сказать, где сейчас находится таджикский предприниматель и намерена ли удовлетворить запрос таджикских коллег Генпрокуратура Украины.

Таджикские власти пока никак не прокомментировали обнаруженный «след» Низомхона Джураева в Украине. Также непонятно, каким образом он смог благополучно «исчезнуть» из Таджикистана в 2014 году и «объявиться» в 2018 году в Украине.

Отдельные осведомленные источники сообщили Радио Озоди, что Низомхон Джураев якобы был задержан во время обращения за получением паспорта гражданина Украины. Собеседник сказал, что насколько известно, после этого украинские правоохранители сообщили своим таджикским коллегам о местонахождении Низомхона Джураева.

Джураев, экс-депутат Согдийского областного совета и бывший генеральный директор исфаринского химзавода, обвиняется таджикскими властями в организации преступной группировки, на счету которой, предположительно, убийство заместителя генпрокурора Таджикистана Толиба Бобоева, незаконное хранение оружия, легализация преступных средств, незаконная приватизация 16 гособъектов. По данным таджикского следствия, бизнесмен уклонился от уплаты налогов и похитил в общей сложности около 38 миллионов сомони (на то время 11 миллионов долларов).

В 2010 году бизнесмен был задержан на территории РФ по запросу Таджикистана после того, как тремя годами ранее покинул республику в связи с возбужденным против него уголовным делом и объявлением в международный розыск. В 2011 Генпрокуратура РФ решила экстрадировать экс-депутата в Таджикистан, однако правозащитная организация Amnesty international обратилась к властям РФ с просьбой не выдавать его в связи с возможным незаконным преследованием таджикских властей, однако соответствующее решение было принято судом.

Джураев оставался под стражей до февраля 2012 года, сразу после этого срока истечения срока ему предъявили новое обвинение и перевели в другой СИЗО, после выхода из которого в марте экс-депутат исчез, а объявился уже на территории Таджикистана и в прямом эфире местного телеканала признался в совершении всех преступлений, инкриминируемых ему таджикским следствием.

В 2013 году Джураев выиграл в ЕСПЧ дело против России, получив в качестве компенсации около 44 тысяч евро. Решение вступило в силу.

На тот момент директор Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Абдуфаттох Гоиб на пресс-конференции в Душанбе 30 июля 2014 года заявил, что "Низомхон Джураев не был под арестом и теперь он неожиданно исчез". По его словам, в течение двух лет он находился на свободе под подпиской о невыезде, и никак не был под арестом.

"Он все это время приходил в агентство, знакомился с делами, которые состояли из 152 томов". А.Гоиб заявил, что по словам родственников, Низомхон Джураев скрывается в соседнем Кыргызстане.

16 июня 2014 года, подписав приглашение в суд, он исчез в неизвестном направлении. По словам Гоиба, Джураеву в агентстве была отведена отдельная комната, куда он приходил и знакомился с делами. В данный момент, по словам главы антикоррупционного ведомства, он находится в международном розыске.

Имя Низомхона Джураева связывают с громкими процессами 2000-х годов, арестами предпринимателей. Он, в частности, давал показания и против известного предпринимателя Зайда Саидова, осужденного в декабре 2013 года к 26 годам тюрьмы.