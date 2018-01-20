Источником открытого огня в автобусе, в котором из-за пожара погибли 52 человека, была паяльная лампа. Об этом сообщил замглавы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, пишет Интерфакс.

«В связи с тем, что двигатель автомашины заглох и в машине было холодно, паяльная лампа в данном автобусе использовалась как обогреватель. Она работала более двух часов», — сказал Тургумбаев.

По его словам, пожар начался, когда «случайно была пролита емкость с бензином». " Азобензиновая смесь наполнила весь салон автомашины, и когда случайно была пролита емкость с бензином, вспыхнул пожар, в котром сгорели люди", - сказал он.

Автобус, в котором 55 граждан Узбекистана ехали в Россию, сгорел утром 18 января в Актюбинской области Казахстана. Погибли 52 человека, пятерым удалось спастись.

Первоначально причиной пожара называли короткое замыкание, однако позже стало известно, что это был источник открытого огня.

У владельца автобуса не было лицензии на перевозку людей. Срок техосмотра у машины истек в начале 2016 года.

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