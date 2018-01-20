В США с 20 января частично приостановлена работа госучреждений. Это произошло из-за того, что Сенат США не принял резолюцию о финансировании правительства на ближайшие четыре недели, сообщает Медуза со ссылкой на Associated Press.

Работа федеральных ведомств США приостановлена, так как демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать их бюджет до середины февраля.

Сенаторы-демократы отказались поддержать резолюцию, требуя принять меры для защиты детей нелегальных мигрантов от депортации из-за отмены соответствующей программы президентом Дональдом Трампом.

19 января истекло действие краткосрочного билля о финансировании федерального правительства США.

Работа госучреждений остановилась в полночь на 20 января по североамериканскому восточному времени (восемь утра по Москве) и не возобновится до тех пор, пока двум партиям не удастся достичь компромисса.

Приостановка работы коснется примерно половины из двух миллионов федеральных служащих, пишет Associated Press. Если ситуация не разрешится до понедельника, они не смогут выйти на работу. Запрет не коснется армии и почтовой службы.

"Выглядит нехорошо для наших великих обороны и безопасности на очень опасной Южной границе", - написал президент США Дональд Трамп у себя в твиттере.

Закрытие правительства или "шатдаун" означает прекращение работы всех госучреждений, кроме экстренных служб: национальной безопасности, почты, контроля за воздушным пространством, медицинских стационаров, скорой помощи, помощи при стихийных бедствиях, тюрем и электроэнергетики, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Тысячи работников закрытых учреждений отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Согласование бюджета уперлось в требование Демократической партии защитить от депорации 700 тысяч нелегальных иммигрантов, оказавшихся на территории США.

При президенте-демократе Бараке Обаме эти людям, которых называют "мечтателями", присваивался временный легальный статус.

В сентябре прошлого года президент Трамп объявил о сворачивании данной программы.

В последний раз шатдаун произошел в 2013 году при Бараке Обаме. Тогда госучреждения не работали 16 дней.

Особое недовольство американцев тогда вызвали пристановка работы национальных парков и памятников.