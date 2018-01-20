В Москве проходит выставка-ярмарка под названием "Восточный базар "Тюбетейка", в которой участвуют, в том числе и таджикские ремесленники. Выставка, которая проходит в торговом центре "Тишинка", будет работать до 21 января.

Таджикская национальная посуда из дерева, шарфы, сумки и наряды из адраса и с национальными узорами, керамическая посуда национальным колоритом и сувениры, тюбетейки разных регионов Таджикистана, украшения из самоцветов и многое другое было представлено на выставке-ярмарке Восточный базар «Тюбетейка» в Москве.

Нашу страну на восточном базаре представляют компания «Etnos Borld» c различными высококачественными изделиями из отечественного камня, наборами редчайших ножей, бренд «Buta» Нигоры Насимовой с различной сувенирной продукцией и одеждой в национальном стиле, а также магазин «Интересные подарки» из Душанбе с разнообразной продукцией.

Нигора Насимова Фото Посольства РТ в РФ 1 /14

Всего на выставке представлена ремесленническая продукция из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Дагестана, Грузии, Армении и Сирии, это в общей сложности 56 экспонентов.

Подробнее о мероприятии можно узнать здесь — https://www.facebook.com/events/132196897455723/

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