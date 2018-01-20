За последнюю четверть века таджики страдали, наверное,более всех других народов бывшего Советского Союза. На их долю выпала кровавая гражданская война и всеобщий экономический коллапс, массовая трудовая миграция и колоссальная коррупция, отсутствие свобод и надежд на лучшее будущее. После того, как их мужья и отцы были убиты или уехали в Россию на заработки, многие женщины в консервативном таджикском обществе были вынуждены сами покинуть дом в поисках новых возможностей. О жизни таджикских женщин CAAN беседует с исследовательницей Светланой Торно из Гейдельбергского университета в Германии.

Трудно быть женщиной в Таджикистане?

Да, но так же трудно быть и мужчиной! Достаточно задуматься об экономической ситуации в стране, о таких фактах, как явная нехватка работы или хорошо оплачиваемых рабочих мест, что является причиной трудовой миграции. Это затрагивает как мужчин, так и женщин, хотя и по-разному.

Я изучаю, каким образом наличие, обязанности и повседневная деятельность в сфере заботы (англ. care) отражаются на формировании биографий женщин в Кулябе и Душанбе. Моя работа больше фокусируется на женском взгляде на ситуацию и, соответственно, на их непосредственных проблемах. Здесь важно отметить, что в социальном институте семья, домашняя работа и забота о всех её членах делится по половым и возврастным категориям — я это называю «распределением работы по заботе». В общих словах, мужчины считаются кормильцами, а женщины заботятся о домашнем хозяйстве, о детях, о старых и больных членах семьи. Это не означает, что женщины нигде не работают. Фактически, большинство женщин, которых я встречала во время моих исследований, занимались какой-либо официальной или неформальной работой в какой-то период их жизни. Возраст также является важным фактором для распределения обязанностей по домохозяйству. Молодое и среднее поколения играют более важную роль в генерировании доходов и больше занимаются физической работой по дому, заботясь, таким образом, о младшем и старшем поколениях семьи.

Эта довольно упрощенная картина не отражает всех сложностей повседневной жизни в Таджикистане, но показывает, что единого человека нужно рассматривать, как часть более широкой социальной группы, такой как семья. Таким образом, трудности, с которыми сталкиваются женщины, связаны, прежде всего, с социально-экономическим положением их семей. Тем не менее, они могут меняться в зависимости от периода в их биографии.

Эти комплексные отношения лучше всего иллюстрируются реальными ситуациями: я встречалась со многими девушками, которые после окончания средней школы хотели поступить в университет, но на этом этапе жизни испытывали нехватку финансовых ресурсов. Они были старшими детьми в семье, их младшие братья еще не начали работать и не могли помогать родителям финансировать учебу сестры. Другими словами, (временная) синхронизация биографий имеет значение в контексте семьи, хотя это не столь очевидно, когда вы рассматриваете проблемы страны исключительно на макроуровне. Скорее всего, если вернуться к моему примеру, эти девушки скоро выйдут замуж и родят детей. Однако, если их желание учиться останется по-прежнему сильным и будет поддержано их мужьями, они могут поступить заочно в университет, в то время как их свекрови или другие члены семьи позаботятся о детях.

С другой стороны, женщины среднего возраста много беспокоятся о благополучии своих детей: хорошо ли они ведут себя и хорошо ли учатся? Сможет ли мой муж заработать достаточно денег, чтобы купить необходимые книги и новую форму для следующего учебного года для всех наших детей? Как мы сможем одновременно заплатить за университетское образование наших детей, предстоящие поминки матери моего мужа, за свадьбу сына, лечение дочери? Взяться ли мне работать еще и портнихой наряду с моей основной работой в качестве учительницы, чтобы свести концы с концами? Надеюсь, моей дочери хорошо живется в доме мужа! Надеюсь, наш сын вернется с военной службы здоровым!

Проблемы женщин, которые по разным причинам потеряли своих мужей, и, следовательно, должны теперь быть и «отцом», и матерью для своих детей, отличаются. Вопрос здесь в том, могут ли они рассчитывать на поддержку со стороны родственников мужа наряду со своими родными братьями и сестрами. Наконец, трудовая миграция создает целый ряд «изменений» и «проблем», которые затрагивают женщин (и мужчин) в зависимости от периода их жизни. Например: испытание отцовской любви: вместе готовить домашние задания по экрану мобильных телефонов; испытание молодых невесток, которым предстоит справиться с чувством собственного и супружеского отчуждения по возвращению мужа домой после двух или более лет миграции; испытание для женщин, управляющих семейным бизнесом, следящих за строительством дома, договаривающихся об оплате за поступление детей в университет; а также и для пожилых матерей, не желающих, чтобы их сыновья вновь отправлялись в трудную поездку в холодную, часто враждебную страну, откуда некоторые возвращаются домой неполноценными.

Добавляет ли женщине проблем ее социальная категория – как сестры, дочери, матери, жены, свекрови?

Да, и вы поднимаете здесь важный вопрос. Люди в Таджикистане и в Центральной Азии в целом придают большое значение семейным отношениям. Когда встречаешься с человеком в Таджикистане, общий первый вопрос вращается вокруг благополучия отца, матери, сестер, братьев и т. д. Я считаю, что это не просто дежурный вопрос. Напротив, это подчеркивает важность семьи для людей. Моя работа показывает, что в нынешнем Таджикистане институт семьи играет чрезвычайно важную роль в обеспечении ухода и социальной защиты. Это особенно очевидно, принимая во внимание серьезное недофинансирование государственных учреждений социальной защиты.

Как я уже отмечала в своем предыдущем ответе, в вопросах материальной, социальной, психологической и финансовой поддержки люди напрямую полагаются на членов своей семьи. Чем старше женщина, тем больше обязанностей ей необходимо взять на себя, тем больше людей нуждаются в ее заботе, тем труднее распределять скудные ресурсы, таких как время, физическая сила, а также доступные материальные и финансовые средства. Это может стать сложным обязательством, если вы являетесь сестрой, дочерью, матерью, женой, тещей.

Одной из наименее изученных тем в Центральной Азии являются принудительные или договорные браки, когда решение принимается родителями молодых. Как эта проблема видится глазами западного исследователя?

Вопрос о договорных браках содержит много оттенков сложности, которые часто упускают посторонние наблюдатели. Мои данные из Куляба и Душанбе показывают, что предпочтение отдаётся этому «формату». Считается обычной, идеальной практикой, когда родители будущего жениха просят руки предполагаемой невесты. Таким образом, родители (особенно мамы) обсуждают большинство деталей брака, в то время как предполагаемые жених и невеста остаются на заднем плане. Может случиться так, что предложение о браке происходит по инициативе матерей или парень где-то увидел девушку и она ему понравилась. Они могут обмениваться фотографиями и номерами телефонов или встречаться в общественном месте, чтобы удостовериться, что они нравятся друг другу, прежде чем фактически согласиться на брак. Я также документировала случаи, когда жених и невеста знали друг друга со средней школы или с университета и некоторое время общались. Придя к выводу, что они нравятся друг другу и хотят создать семью, парень сообщает об этом своей матери, которая затем старается узнать больше о девушке и ее семье. Если и она придет к положительному выводу, она обращается к матери девушки. Антрополог Джиллиан Теттпровела отличное исследование на эту тему в 1990/1991 годах.

Нередко, во время моих исследований я слышала от молодых людей, парней и девушек, что они вообще-то хотят жениться или выйти замуж за человека, которого им найдут их родители, потому что те старше и имеют больше жизненного опыта. Я думаю, что такую позицию особенно трудно понять человеку, выросшему в Европе, где люди считают, что брак должен заключаться исключительно по согласию жениха и невесты. Наряду с этим идеалом, мы видим в таких странах, как Германия, также тенденцию, когда молодые встречаются друг с другом в течение нескольких лет и совместно проживают до брака. В противоположность этому подходу, внебрачные отношения в Таджикистане воспринимаются негативно, а идеальный брачный возраст сравнительно низок. В то же время, брак является вопросом, который касается не только жениха и невесты, но и их семей. С этой точки зрения договорные браки выглядят более логичным следствием особых социальных идеалов, ожиданий и практик.

Договорные браки дают возможность жениху и невесте в разной степени быть вовлеченными в процесс выбора партнера. Такие браки также позволяют родителям или старшим братьям навязывать свое решение, соответственно, своим детям и сестрам. Нужно сказать, что здесь трудно провести линию между принуждением, убеждением и соглашением из-за отсутствия других перспектив. Изучая мои собственные данные, я имею информацию из первых рук о четырех случаях, когда молодые женщины должны были принять решение, сделанное их матерями, дядьями или братьями. Кроме одного, все они развелись, потому что девушки не соблюдали правила поведения, принятые в семьях их мужей. Они выбрали «стратегию выхода», которая требовала больших сил и, безусловно, для каждой из этих молодых женщин это была личная трагедия. В случае принудительных браков я надеюсь, что окружение девушки найдет способ помочь ей разрешить ситуацию и независимо от результатов, она найдет моральную поддержку в своей семье или профессиональную психологическую помощь.

Тем не менее, лично я наблюдаю больше браков, основанных на любви. Я ошибаюсь?

Представления о любви очень сложны в Таджикистане (любовь матери, любовь между братьями и сестрами, между партнерами) и заслуживают тщательного изучения. Я не проводила систематических исследований о любви и любовных браках в Таджикистане, но я могу поделиться некоторыми наблюдениями. Во время моих исследований у меня сложилось впечатление, что любовь (ишк) — популярная тема среди молодежи в Таджикистане. Я видела много молодых людей, прогуливающихся по паркам, чтобы поглазеть на противоположный пол, или болтающих по мобильному телефону друг с другом. Несколько человек рассказали мне о том, как они влюбились в кого-то, как их сердце было разбито, когда объект их любви не ответил им взаимностью или создал семью с другим человеком. Некоторые даже пишут песни и стихи об этом. Молодые женщины часто спрашивали меня, правда ли, что в Европе люди выходят замуж и женятся по любви. Некоторые заявляли, что в Таджикистане не существует любви, потому что супруга тебе выбирают родители; другие утверждали, что они вышли замуж по любви.

Представители старшего поколения, с другой стороны, часто указывали, что настоящая любовь приходит только после брака и что дети играют важную роль в этом процессе. Они утверждают, что дети делают семью и отношения между мужем и женой крепкими. Должна признаться, я долго размышляла над тем, как могут быть такими разными представления о любви. Имеют ли они в виду то же чувство? Насколько это похоже на то, что люди говорят о любви в Европе? Трудно бывает глубоко понять субъективное восприятие других людей. В чем я уверена, так это в том, что гендерные отношения конструируются и проживаются в Таджикистане иначе (я не имею в виду всё, но есть различия), и это формирует то, что женщины и мужчины чувствуют в отношении друг друга.

С другой стороны, в Германии существует идея о любви с первого взгляда и что чувства между двумя людьми развиваются со временем, и чем дольше они вместе, тем сильнее становятся их узы. Это созвучно с представлением о любви, которую описывает старшее поколение в Таджикистане.

Конфликты между свекровью и невесткой часто происходят в регионе и во многих случаях приводят к разводам. Что можно сказать об этой проблеме? Это происходит потому, что современные невестки менее уважительно относятся к родственникам мужа? Это конфликт поколений? Или это свекрови, которые сами испытали такое же психологическое давление, когда были невестками, а теперь используют те же инструменты против жен своих сыновей?

Во-первых, я хочу отметить, что пресловутые конфликты между невестками и тещами являются доминирующим дискурсом в регионе и за его пределами, который опирается преимущественно на понятие патриархальной семьи. На мой взгляд, мы привыкли воспринимать все в общепринятых рамках и это мешает нам видеть вещи в другом свете. Во время моих исследований я воспринимала этот «конфликт» скорее как стратегию обвинения или попытку найти «козлов отпущения», которая скрывает под собой более сложные отношения. Если спросить женщин о причинах развода, то большинство вам скажет, что свекровь была ужасной, сестры мужа — жадные или муж был алкоголиком. Противоположная сторона вам расскажет, что невестка недостаточно уважительна, ленива или не была девственницей до брака. Такие объяснения повторяют существующие дискурсы, а не раскрывают реальные причины конфликта. Я хочу сказать, что нам нужно ближе рассматривать каждый конкретный случай, вместо того, чтобы принимать заранее определенные объяснения как должное.

Говоря о иерархии в семье, несомненно, можно наблюдать дисбаланс власти в отношениях между свекровью и невесткой. Однако в каждом конкретном случае это разные личности, которые ежедневно общаются, обсуждают свои личные взгляды и свои границы. Свекрови могут быть властными, но они также могут быть терпеливыми и заботливыми. Молодые невестки тоже могут обладать властью, не оправдывая возложенных на них ожиданий. Социальные, экономические и политические обстоятельства могут оказывать на людей огромное психологическое давление. Причины развода могут быть разнообразными (смотрите мой ответ в отношении принудительных браков), и даже если есть конфликт между свекровью и невесткой, мужья или другие члены семьи могут попытаться выступить в нем посредниками. В конце концов, в случае развода различные вовлеченные стороны могут размышлять о своем поведении и учиться на предыдущих ошибках.

Изменяют ли экономические проблемы роль женщины в обществе и семье? Повышают роль женщины? Дают им больше экономической власти, больше свободы передвижения, свободы в принятии решений и т. д.?

Экономическая нестабильность может развить очень разную социальную динамику, иногда ограничивая свободу голоса, иногда способствуя свободе передвижения. Опять же, здесь нужно рассматривать все нюансы, учитывая все изменения во времени. Я знаю, например, случай одной матери с тремя детьми, которая выдала замуж свою дочь в возрасте 17 лет из-за экономических трудностей. Через несколько лет она развелась и вернулась в дом своей матери с двумя детьми. Эта молодая женщина решила, что не хочет снова выходить замуж, и поскольку она не могла найти должным образом оплачиваемую работу в Таджикистане, она поехала в Россию, оставив своих детей с бабушкой. После первоначальных проблем женщине удалось найти стабильную работу, и в течение двух лет она даже стала главным кормильцем для своей матери, ее младшей сестры и ее детей на родине. В то же время ее брат, который также был трудовым мигрантом в России, пытался найти постоянную работу, но едва мог отправлять деньги домой.

Социально-экономическое положение этой молодой женщины значительно изменилось в течение 5-7 лет, от замужества в юном возрасте (т.е. состояния, которое мы ассоциируем с отсутствием свободы передвижения или голоса) до становления в качестве главной экономической силы в своей семье. Тем не менее, ее положение связано со многими трудностями и борьбой: например, ей пришлось пожертвовать отношениями со своими детьми, а как трудовой мигрант в России она по-прежнему остается уязвимой для неблагоприятных условий труда в принимающей стране, где часто меняются законы о миграции.

Повысилась ли склонность женщин покидать свои сообщества и страны для получения образования или в поисках работы? И насколько теперь их мужчины – отцы и мужья — позволяют им это делать?

Я не знакома с цифрами об образовании за рубежом, но исследования по трудовой миграции из Таджикистана действительно показывают, что с 2000-х годов количество женщин-мигрантов постоянно растет. Причины могут быть разными: некоторые следуют за своими мужьями вскоре после брака, чтобы укрепить союз и зачать ребенка; другие постоянно остаются со своими мужьями, чтобы заботиться о них и, возможно, найти работу. Среди трудовых мигрантов есть также женщины, которые потеряли своих мужей или развелись, и им приходится обеспечивать своих детей и, возможно, других членов семьи. На конференции CESS в 2017 году в Вашингтонском университете Нодира Холматова говорила о женской трудовой миграции из Таджикистана. В частности, она привела в пример случай, когда мать и дочь мигрируют по очереди (interchangeably), оставляя мужа/отца в Таджикистане, чтобы следить за внуками. Таким образом, случаи, когда мужчины остаются дома, возможны, хотя это и необычно. Данные Холматовой свидетельствуют о том, что экономическая необходимость является основным фактором мобильности женщин. Похоже, что женская трудовая миграция стала на сегодняшний день привычной практикой, распространённым способом улучшения социального положения, чем это было два десятилетия назад.

Тем не менее, кто на самом деле отпускает женщин? В целом исследования по трудовой миграции во всем мире показывают, что решение об отъезде не принимается индивидуально, а решается всей семьей. В зависимости от состава домохозяйства, процесс решения может включать отца, брата, мужа или тёщу. Исходя из моих данных об образовательной мобильности, часто матери поддерживают амбиции своих дочерей учиться за границей. Конечно, есть семьи, в которых образование девочек считают ненужным или оставляют это решение на их будущих мужей. Однако, во время моих исследований в Кулябе я также наблюдала тенденцию поступления девушек хотя бы в медицинский или педагогический колледж в надежде, что они смогут внести свой вклад в семейный доход после вступления в брак.

Я была свидетелем того, как матери и старшие сестры собирали деньги на учебу для своих дочерей/младших сестер, на их международные паспорта и вступительные взносы для международных программ, на их авиабилеты. Иными словами, несмотря на то, что отцы и мужья обычно представляются в качестве глав семей, женщины решительно участвуют в определении жизненного пути и будущего своих дочерей.

Каковы отличия повседневной жизни таджикских женщин от жизни женщин на Западе, скажем, в Германии?

Самое поразительное различие — это, вероятно, возраст вступления в брак и рождение первого ребенка. В то время как большинство женщин в Таджикистане выходят замуж до 23 лет и рожают первого ребенка в этом возрасте, только немногие в Германии поступают так. В период с 2011 по 2015 годы средний возраст вступления в брак в Германии составлял около 30 лет. Как я уже указывала выше, пары, как правило, встречаются друг с другом и даже живут вместе задолго до брака, значительное число женщин не выходят замуж за своего первого партнера и не все выходят замуж, прежде чем заводят детей. Многие женщины считают образование и финансовую независимость очень важными и поэтому до брака учатся в университете, занимаются профессиональной подготовкой, работают на полную ставку. За это время женщины берут на себя ответственность за руководство своим домашним хозяйством, и переход к семейному статусу кажется мне менее резким. Как и в Таджикистане, жизнь женщин меняется с рождением первого ребенка, и я считаю, что они разделяют те же заботы о хорошем образовании и общем благополучии своих детей, как я описала в отношении таджикских женщин. В Германии почти все супружеские пары живут в отдельном доме, и многие из них не находятся в непосредственной близости от родителей. Таким образом, они не всегда могут переносить заботы по уходу за своими детьми на бабушек и дедушек, как в Таджикистане, где в течение нескольких лет супружеские пары обычно проживают в семье родителей мужа.

Ваш первый вопрос касался трудностей, с которыми сталкиваются женщины в Таджикистане. Сравнивая с Германией, я думаю, что трудно быть женщиной в любой стране мира. Условия жизни, ожидания, обязанности и проблемы женщин различаются в зависимости от страны, в которой они живут, а также от их принадлежности к социальному классу, этнической или возрастной группе.

Все использованнные фотографии не имеют прямого отношения к интервью, содержанию интервью и персонажам, о которых идет речь в интервью. На фотографиях, снятых Торно, запечатлены обычные таджикские женщины.