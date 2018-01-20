Главное следственное управление СК России по Москве завершило расследование и передало в прокуратуру уголовное дело о беспорядках на Хованском кладбище в июне 2016 года.

Под суд пойдут предполагаемые организаторы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Обвиняемыми по делу стали 17 фигурантов. В зависимости от роли каждого из 17 фигурантов, они обвиняются в организации и участии в массовых беспорядках; причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух человек; превышении должностных полномочий.

"Благодаря кропотливой работе следователей ГСУ СК РФ по Москве удалось восстановить картину произошедших 14 мая 2016 года событий. В ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище Москвы погибли на месте происшествия три человека, более 30 получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сообщила Иванова.

Следователи установили, что Чабуев, будучи начальником территориального отделения ритуального обслуживания № 3 ГБУ Москвы "Ритуал", и Бочарников организовали массовые беспорядки с целью силового вытеснения трудовых мигрантов из Таджикистана с территории кладбища. В ходе расследования участник массовых беспорядков Сергей Ульихин признал вину в полном объеме и дал показания, изобличающие других соучастников преступления, еще один фигурант признал вину частично.

После утверждения обвинительного заключения дело будет направлено в суд. В отношении участников беспорядков, которые объявлены в международный розыск, уголовные дела выделены в отдельные производства, отметила представитель ГСУ.