В 2017 году в Госрегистрационную службу поступило 12 заявлений о замене данных о половой принадлежности в паспортах граждан Кыргызстана. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства наш партнер "Открытая Азия онлайн".

Как отмечается, они предоставили соответствующие медицинские заключения. Гражданин имеет право изменить свой пол в соответствии со статьей 72 Закона КР «Об актах гражданского состояния». Согласно закону при смене пола граждане также меняют окончания фамилий.

В ГРС добавили, что подобный анализ проведен в 2017 году впервые. Число граждан, сменивших свой пол в прежние годы, неизвестно.

В 2013 году Национальный госпиталь в Бишкеке сообщил о первой операции по смене пола в Кыргызстане, когда 25-летний гражданин Узбекистана решил стать женщиной.