Центральная избирательная комиссия Киргизии 19 января одобрила заявление представителя фракции «Республика - Ата Журт», бывшего кандидата в президенты республики Омурбека Бабанова о досрочном отказе от мандата депутата парламента, «Кактус Медиа».

Заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов сообщил, что документ соответствует всем законным требованиям. Чтобы подтвердить достоверность заявления, члены избирательной комиссии (ЦИК) связались с помощниками политика. Через них Бабанов подтвердил, что заявление принадлежит ему. Решение было принято единогласно.

Предыдущее заявление депутата, поданное также в январе, не было принято ЦИК. Бекматов тогда сказал, что оно не соответствует законным требованиям, так как должно быть передано лично или юридически заверено.

Ранее Бабанов заявлял о своем уходе из политики. После президентских выборов 15 октября 2017 года он покинул страну.

Напомним, по итогам голосования Омурбек Бабанов набрал свыше 33% голосов. Его обошел Сооронбай Жээнбеков - протеже бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. 24 ноября 2017 Жээнбеков вступил в должность главы Киргизии.

Как писала «Фергана», 4 ноября 2017 года стало известно о возбуждении против Бабанова уголовного дела. Он проходил подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса: «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» и «возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды».

Генеральная прокуратура Киргизии в своих обвинениях опиралась на видеоролик о встрече Бабанова с жителями микрорайона «Амир-Тимур» («Он-Адыр») города Оша, большинство из которых – представители узбекской общины. За несколько дней до возбуждения уголовного дела действующий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сообщил, что «с болью в сердце смотрел, как очередной провокатор, политикан ради своих шкурных интересов говорит провокационные вещи».

«Кактус» со ссылкой на собственный источник в Пограничной службе Киргизии писал, что Бабанов 23 октября вылетел из страны рейсом Бишкек-Москва, о его дальнейшем местонахождении ничего не известно.