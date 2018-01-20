На Олимпиаду в Пхенчхане из бюджета Казахстана выделят средства исключительно на транспортные расходы, экипировку и страховку спортсменов. Остальные расходы берет на себя организатор соревнований - Олимпийский комитет, сообщает Sputnik, журналисты которого подсчитали, во сколько обойдется казне участие Казахстана в Играх.

«Цена на перелет по маршруту Астана – Сеул – Астана, Алматы – Сеул – Алматы составляет в среднем 300 тысяч тенге (около $920), в зависимости от даты приобретения данных билетов. На экипировку одного делегата из республиканского бюджета выделено 288 тысяч тенге ($880)», – сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта Казахстана.

Казахстанские спортсмены планируют получить более 50 лицензий. Согласно требованиям организационного комитета Олимпийских игр-2018, количество тренерского состава, обслуживающего персонала и членов штаба не должно превышать 50 процентов от количества спортсменов. Так что приблизительное количество делегатов - 75 человек. Получается, на перелеты необходимо выделить 22,5 млн. тенге. Также для участников соревнований пошили более 100 комплектов формы, а в целом на экипировку было потрачено 28 млн. тенге. Примерная сумма, выделенная из бюджета, не считая расходов на страхование спортсменов, будет равна 50 млн. тенге ($154 тысячи).

Также Министерством спорта предусмотрена награда для медалистов. За каждую золотую медаль государство выплатит по 250 тысяч долларов, за второе место - 150 тысяч, «бронзу» оценили в 75 тысяч.

На предстоящих Олимпийских играх планируется участие около 2900 спортсменов, представляющих 95 национальных Олимпийских комитетов. Всего будет разыграно 102 комплекта медалей в 7 видах спорта и 15 дисциплинах. От Казахстана планируется участие 50 спортсменов в 9 дисциплинах.

На прошлой Олимпиаде в Сочи в 2014 году Казахстан представляли 58 спортсменов в 11 дисциплинах. Единственную награду завоевал фигурист Денис Тен, в его активе «бронза» в одиночном мужском фигурном катании.