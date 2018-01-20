В нашей рубрике "Литературная страница" рассказ о жизни таджикской семьи, глава которой собирается уезжать на заработки за рубеж...

Супружеская чета прикидывалась спящей. На самом деле оба были в глубоком раздумье: завтра глава семьи должен уехать на заработки в Россию. Его покорная жена будет ждать от него денег, а иногда будет рада слышать его голос по телефону. Когда он вернется, неизвестно. Неделю назад за завтраком у них был примерно такой разговор:

- Обстоятельства вынуждают нас. Я должен оставаться там не менее года, дорогая.

- Да, конечно. Я понимаю, дорогой.

- Мы должны поставить детей на ноги. Нынче все уезжают на заработки. Фаридун через год закончит институт. Поженим его, и не будет никаких проблем. Мне больше не придется уезжать на заработки, дорогая.

- Как хочется мне сидеть дома и нянчить внучат. Скорее бы наступил этот день.

- Тебе будет очень трудно, милая. Ухаживать за скотиной, летом собирать тутовник, да еще эта адская работа в школе. Раньше учителя гордились своей профессией, а нынче преподавание в школе – самое неблагодарное дело.

Тиканье настенных часов нарушало покой, царивший в комнате. Муж опять задумался. Что за жизнь пошла, такая суровая? Больше половины жизни уже прожито. В октябре ему будет пятьдесят. В том, что Хумаюн не будет долгожителем, как дед Джайхун, нет сомнения. «При нынешних условиях дожить до пенсии - великое счастье», - с усмешкой на губах шепотом произнес он.

В прошлом месяце брат Хумаюна, Кова, звонил из Тулы. Он радостно сообщил, что у них в ресторане скоро будет вакантное место в мясном отделе и Хумаюн-ака немедленно должен приехать.

– Да-да, конечно, я приеду, - уверенно сказал брату Хумаюн.

Разве он мог пренебречь такой возможностью, когда там есть высокооплачиваемая работа. Честно говоря, ему тоже надоела однообразная жизнь в заоблачном провинциальном городе. На кафедре коллеги порадовались, услышав об этом. За год он погасит свой кредит, заодно пришлет деньги домой. Одна Шарифа Озодбековна, седовласая женщина пенсионного возраста, работавшая на кафедре с первого дня ее образования, была недовольна. Качая головой, она певучим голосом сказала:

- Хумаюн Джайхуни, прошу вас, не оставайтесь там больше года. У нас и так не хватает преподавателей на кафедре.

- Молодые кадры нужно привлекать на работу, Шарифа Озодбековна.

- Джайхуни, что вы говорите? Вы же прекрасно знаете, что из-за низкой зарплаты от нас даже сорокалетние преподаватели убегают.

- Вы думаете, только у нас так? Вот в Бангладеш люди с высшим образованием получают тридцать долларов в месяц.

- Кошмар! Разве можно жить на тридцать долларов в месяц? - с недоумением спросила Шарифа Озодбековна.

- Можно, еще как можно. В Таджикистане и Бангладеш в этом отношении очень схожая ситуация, хотя там живет более 200 миллионов человек. И географически мы находимся в не очень благополучных условиях. Бангладеш находится в дельте реки и поэтому страдает от наводнений, а у нас девяносто три процента территории составляют горы.

- Дорогие коллеги, таджики и бенгальцы страдают не из-за того, что они находятся в неудобных для проживания местах. Тут другие причины: коррупция, клановое распределение богатств и ресурсов, местничество и прочее, и прочее...

- Если дела пойдут таким образом, у нас в республике останется одна чиновничья верхушка и пять процентов богачей. Остальные девяносто пять процентов - «беднота» и середняки - уедут в Россию, - сказал лаборант Манучехр.

Абондухт осторожно высвободилась из объятий мужа. Поспешно набросив теплый халат на плечи, она на цыпочках вышла во двор. Мартовская ночь была не очень холодная. В небе моргали звезды-кристаллы. Где-то вдали жалобно лаяла бездомная собака. По ту сторону реки Пяндж, в афганском кишлаке кое-где горели огоньки. Абондухт присела на край топчана. Плотнее укутавшись кашемировым платком и обхватив руками колени, она предалась сладким воспоминаниям.

…Однажды муж пришел домой и с улыбкой на губах сказал жене, что одна гуманитарная организация берет его на работу. Зарплата хорошая - более 500 долларов в месяц. Только работать он будет в Афганистане. Услышав, куда собирается муж, Абондухт заревела. Сколько ни уговаривал ее муж, она не соглашалась, чтобы он уехал в страну, где ежедневно погибают десятки человек. «Обо мне ты тоже подумай. Фаридун учится в Томске, дочки - в Алма-Ате, ты уезжаешь неизвестно куда, а я одна должна «кукарекать» дома», - говорила жена. Тогда она не страдала от того, что ей будет одиноко. Просто она не хотела отпускать мужа в эту страну. Что-то ей тогда мерещилось. Она даже внушила себе, что он оттуда живым не вернется.

Соседи каждый раз удивлялись, когда между собой разговаривала «чудная пара» Джайхуни. Как обычно, их разговор начинался со слов «дорогая», «дорогой». Действительно, они очень дорожили друг другом.

Фаридуну было пят лет, когда они вместе поехали в Ялту. Отдыхали в санатории. Абондухт никогда не забудет эту поездку. Молодые женщины бесстыжими глазами смотрели на ее Хумаюна-красавца. Своей богатырской внешностью и мужественными чертами лица он выделялся в толпе. У Абондухт была толстая, длинная коса почти до земли. «Красивая пара», - отдыхающие прямо и вслед говорили о них.

Родились потом дочки-близняшки - Мохсутун и Махпари. Дочки на отлично окончили гимназию и поехали учиться в Алма-Ату на дизайнеров. Слава Богу, братья Хумаюна - Кова и Кайковус - материально помогают племянникам, не то на свою зарплату Хумаюн и Абондухт даже себя бы не прокормили. Кайковус по телефону как-то прямо сказал Хумаюну: «Племянникам мы поможем. Для этого мы живем на чужбине. Ты, Хумаюн-ака, нас, рано осиротевших, на ноги поставил, теперь - наша очередь».

Жизнь прожить - не поле перейти. Дети уже взрослые, а она минуты не может жить без мужа. Даже в юности она так сильно не любила его, как сейчас. А что будет с ней, если узнает, что Хумаюн сошелся в России с какой-нибудь русской бабой? Да там и таджичек навалом. Наверное, такого не случится, а если случится, мир померкнет для Абондухт.

Миграция не всегда приносит сладкие плоды. Молодые надрываются на стройках. Дети мигрантов под близоруким присмотром бабушек и дедушек дичают. У большинства молодых людей атрофировано все человеческое, нет никакого стремления к будущему. При Советском Союзе многие молодые мечтали быть космонавтами, как Гагарин, или врачами, как Авиценна. Нынче же, если кто спросит у молодых, кем они в будущем хотят стать, они, не раздумывая, отвечают: «Вот окончу университет, получу диплом и уеду в Россию. Там на стройке устроюсь или дворником буду работать». Все рвутся в Россию. С надеждой уезжают туда молодые и старые, больные и здоровые, лодыри и трудолюбивые, грамотные и непрофессионалы. И почти все они уверены в том, что эта огромная страна с огромными возможностями примет их с распростертыми объятиями.

- Дорогая, ты не спишь?

- Нет, дорогой, не спится.

- Дорогая, я не скрою от тебя ничего. Вчера Кайковус опять звонил. Знаешь, оказывается, они насобирали для нас пять тысяч долларов. Когда я спросил у него про работу, он засмеялся во весь голос, а потом сказал: «Ты у нас кандидат наук, профессор. Профессор не должен работать в ресторане. Шесть лет, как мы не видели вас, Хумаюн-ака. Приезжайте к нам, месяц погостите, а потом мы отправим вас в Таджикистан».

- Слава Богу, а то я подумала, что ты там останешься на год. Я не спала всю ночь. Будто лежала не на мягкой постели, а на матрасе, набитом острыми облепиховыми иглами.

- Дорогая, это не наша супружеская постель устлана иглами, а жизнь стала колючей.

- Да уж, дорогой. Действительно, жизнь стала какая-то жесткая, колючая...