8 января 1958 года правительство Советского Союза направило строителям Кайраккумской гидроэлектростанции телеграмму эпического звучания. «Горячо поздравляем рабочих, работниц, инженерно-технических работников и служащих Кайраккумгэсстроя с досрочным пуском на полную мощность крупнейшей в Средней Азии гидроэлектростанции «Дружба народов» на реке Сыр-Дарье».

Включенный 14 декабря 1957 года в энергетическое кольцо Средней Азии шестой, последний агрегат стал важнейшей вехой в дальнейшей электрификации народного хозяйства и освоении новых целинных земель Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Строительство станции явилось хорошей школой подготовки высококвалифицированных национальных кадров гидростроителей.

Также следует отметить огромную помощь русского и других народов СССР в строительстве Кайраккумской гидроэлектростанции. Как и то, что основную часть квалифицированных промышленных инженеров и рабочих Кайраккумгэсстроя составляли российские специалисты.

Кайраккумская ГЭС, октябрь 1958 года 1 /10

Сегодня становится ясно, что в условиях независимости страны современное развитие экономики Таджикистана немыслимо без быстрого увеличения как производства электроэнергии, так и использования водных ресурсов. Энергетика является основным фактором развития экономики и повышения благосостояния населения нашей республики. При этом резко возрастает значение гидроэнергетики, использующей наиболее эффективный из возобновляемых источников энергии, являющейся также основой комплексного использования водных ресурсов. Поэтому сегодня мы с благодарностью вспоминаем всех, кто проектировал, строил Кайраккумскую ГЭС, работал и продолжает работать на ней, одной из важнейших ГЭС Таджикистана. В годы строительства ГЭС в союзной и местной прессе были опубликованы фотографии, посвященные строительству Кайраккумской ГЭС; эти снимки, запечатлевшие историю, сегодня вы можете увидеть.

В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и из личного архива автора.