С 1 сентября президент поручил увеличить заработную плату и пенсии. Эксперты уже назвали это скорее не повышением, а индексацией. Так хватит ли обещанных денег, чтобы покрыть наши самые скромные и необходимые расходы?

Зарплаты бюджетников и стипендии повысятся на 15 процентов, зарплаты сотрудников силовых структур - на 10%. Кроме того, до 15 процентов в среднем планируется повысить минимальный и максимальный размер пенсии по возрасту и базовую пенсию, а также трудовую пенсию.

Минимальный размер заработной платы в Таджикистане в настоящее время составляет 400 сомони. Среднемесячная номинальная заработная плата на начало этого года - около 1174 сомони. Средний размер пенсий по республике - 272 сомони, средний размер трудовой пенсии –302, а средний размер социальной пенсии – 146 сомони.

Таким образом, с учетом грядущего повышения минимальная зарплата увеличится до 460 сомони, а среднемесячная номинальная заплата составит чуть более 1350 сомони.

Что же касается повышения пенсий (с оговоркой: до 15 процентов), там пока конкретно не известно, насколько они будут повышены – на 1 процент или на все 15. Даже если, скажем, размер трудовой пенсии вырастет на 15 процентов, он составит всего 347 сомони, что ниже даже минимального размера заработной платы.

…Об изыскании средств для того, чтобы хотя бы приравнять «мизерные» пенсии к минимальному размеру зарплаты, в конце прошлого года говорил спикер нижней палаты парламента страны Шукурджон Зухуров. «Ежедневно к нам поступают множество обращений, в которых пенсионеры просят о помощи. Люди не могут позволить себе лечение из-за своих мизерных пенсий», - сказал Зухуров 15 ноября в ходе очередного заседания нижней палаты.

«Это еще хорошо, что у нас люди в кишлаках не бросают своих родителей и не оставляют их голодными, делясь с ними куском хлеба. Но городские пенсионеры не могут прожить за счет этих мизерных средств», - заявил спикер.

Зухуров предложил Агентству социального страхования и пенсий изыскать дополнительные источники финансирования для повышения пенсий. Поручил разработать и представить на рассмотрение нижней палаты документ, в который должны быть включены соображения и идеи Агентства по решению этого вопроса.

Но, по всей видимости, спикер был услышан не до конца.

Впрочем, с нынешними получками в бедственном положении находятся не только пенсионеры, но и большинство работающих людей.

Компенсация за кризис

Для примера возьмем среднестатистическую таджикскую семью, где двое работающих родителей и трое детей.

Допустим, глава семьи получает среднюю по республике зарплату с сентябрьской надбавкой – 1350 сомони, а мать семейства – минимальную зарплату с той же надбавкой – 460 сомони. В итоге месячный бюджет семейства сложится в 1810 сомони.

Хватит ли этих средств на элементарные вещи – еду, коммунальные услуги, одежду?

Закон «О прожиточном минимуме» был принят в Таджикистане только в мае 2009 года, и то после настоятельных рекомендаций Комитета ООН и неоднократных напоминаний гражданского общества. Однако реализация этого закона пошла крайне медленно. Только к 2015 году была определена потребительская корзина, размер которой составил 435 сомони. По закону потребительская корзина пересчитывается не реже одного раза в пять лет. Но больше она не пересчитывалась…

Потребительская корзина – это некий набор товаров и услуг, обеспечивающих комфортное и полноценное проживание человека. Однако каким образом можно прожить в месяц на 435 сомони (50 долларов), если только один мешок муки стоит 170 сомони (20 долларов)?

Нашей среднестатистической семье из пяти человек не хватает целых 825 сомони, чтобы дотянуть каждому из них до размера даже этой потребительской корзины.

При этом корзина состоит не только из продовольственной продукции. Туда входят также непродовольственные товары, услуги.

Из продовольственных товаров в потребительскую корзину включены: хлеб, мучная продукция, фасоль, картофель, бахчевые культуры, свежие фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо и мясные продукты, рыба и рыбная продукция, молоко и молочная продукция, яйца, растительное масло и другое.

В непродовольственные товары вошли пальто, костюм и сорочка, головной убор, нижнее белье, обувь, постельное белье, товары первой необходимости, санитарно-гигиенические и лекарственные препараты.

Замыкают потребительскую корзину жилье, отопление, обеспечение электроэнергией, природным газом, холодной и горячей водой, а также канализация, транспортное обслуживание и другое.

В среднем на транспортные расходы у каждого жителя столицы уходит от 50 сомони в месяц и выше. За электроэнергию, особенно в зимний период, в Душанбе мы платим от 100 сомони и выше, еще 100 уходит на услуги связи.

То ли еще будет

Таким образом, по сути, повышение зарплат бюджетников, о котором говорят власти, является всего лишь небольшой индексацией, то есть частичной компенсацией роста потребительских цен.

В течение двух лет зарплаты не увеличивались, а цены и тарифы выросли почти на 14 процентов. Национальная же валюта за этот период к доллару обесценилась на 24 процента, что имеет немаловажное значение в условиях долларизированного Таджикистана.

Более того, до сентября еще почти целых девять месяцев, а инфляцию и обесценивание сомони пока еще никто не отменял.

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