Сторонники опального вице-президента страны, лидера этнических узбеков, генерала Абдул-Рашида Дустума требуют от правительства его скорейшего возвращения на родину. 18 января в Меймене, административном центре провинции Фарьяб, с этим требованием выступили участники митинга, на который собрались несколько сотен человек.

Как сообщает «Фергана», в основном это были жители провинции, в значительной мере населенной узбеками и туркменами. Кроме того, митингующие протестовали против информационной политики афганского национального телевидения, которое в репортаже о большом собрании сторонников генерала Дустума, прошедшем неделю назад в Андхое, не стало показывать портреты генерала, которые были там развешаны. На собрании тоже требовали скорейшего возвращения Дустума на родину.

На этот раз митингующие в Меймене потребовали организовать встречу группы представителей тюркоязычного населения Афганистана, в основном, этнических туркменов и узбеков, с представителями иностранных дипломатических миссий в Кабуле, а также с администрацией президента.

Один из организаторов митинга, господин Ак Мухаммад Нури 19 января сообщил «Фергане», что тюркоязычные афганцы не признают иного лидера, кроме Дустума, и для них действия властей против Дустума – это красная черта. По его словам, в администрации президента есть люди, которые хотят перечеркнуть имя генерала Дустума. «Нам известно, что некоторые самозванцы от имени узбеков и туркмен Афганистана на днях встретились с рядом иностранных дипломатов в Кабуле и там называли себя представителями интересов тюркоязычного населения Афганистана. Они должны знать, что этими встречами они ничего не добьются», - сказал Ак Мухаммад Нури. Однако имена этих «самозванцев» ни на митинге, ни во время разговоров корреспондента «Ферганы» с собравшимися не назывались.

Еще одна участница митинга в Меймене, Аниса Таянч, рассказала подробнее о том, какие слухи ходят о встречах в Кабуле неких представителей этнических узбеков и туркмен с представителями посольств США и некоторых европейских стран: «Они хотели заручиться поддержкой Запада, чтобы занять политическое место генерала Дустума. Но эти люди для нас никто, мы признаем только генерала Дустума».

Под занавес акции ее участники сожгли эмблему афганского национального телевидения, чью политику митингующие сочли недемократичной и дискриминационной по отношению к тюркоязычным афганцам.

Напомним, что Абдул-Рашид Дустум уехал из Афганистана в мае 2017 года. В отношении генерала в Кабуле велось следствие, его обвиняли в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в организации похищения человека, применении пыток, сексуальном насилии. Группа его охранников в рамках этого дела попала под арест, но арестовать самого Дустума власти не решились. Компромиссным решением стала его ссылка в Турцию.

Однако многие жители Меймене, с которыми удалось поговорить «Фергане», считают, что митингующие выступают за генерала Дустума за деньги.