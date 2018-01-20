Мастер-мозаичист Джамшед Джураев уже 25 лет занимается флорентийской мозаикой. Ему подчиняются даже самые твердые камни. Таких мастеров как он, всего единицы в мире. Его уникальные картины из камней дарят самым высоким гостям, а панно украшают самые известные здания страны.

Джамшед Джураев по профессии – профессиональный художник, но то, чем он занимается, считает ремеслом высшего класса. В 15 лет ему посчастливилось познакомиться с народным художником СССР Александром Абрамовичем Левковичем, который был в Таджикистане единственным мозаичистом, известным своими картинами из камней.

- Он никогда не брал учеников, а я стал исключением, - рассказывает Джамшед. - С тех пор ни о чем другом, кроме как о работе над картинами из камней, я больше и думаю. Камни – мое любимое дело, мой бизнес, моя удовлетворенность от проделанной работы.

Его работы узнаваемы за пределами страны. Таких как он мастеров нет в Центральной Азии. Подобные мастерские на территории СНГ есть только в Северном Казахстане и в Башкирии. Остальные расположены в Италии и Индии.

По мнению художника, камни – живой материал и он разговаривает с ними, чувствует их. За четверть века работы, Джамшед и его коллега Насим Негматов стали настоящими геологами. Они признаются, что объездили почти все горы Таджикистана, выискивая материал для своих работ.

Панорама панно в «Кохи Навруз». Источник - личный архив Д. Джураева

При беседе с ними выясняется, что оказывается, камни… пахнут. Дальян, например, пахнет нефтью. Интересно было узнать, что для изображения цвета лица на каменных портретах используется камень газган, который привозится из Узбекистана. Есть камни, которые дорого покупают. Например, афганский лазурит продают по 500 долларов за килограмм!

Почему флорентийская мозаика

Ставшее легендарным итальянское искусство мозаики расцвело в Таджикистане. Наверное, доступность сырья сыграла главную роль в том, что флорентийская мозаика прижилась у нас в стране. Ведь здесь столько самоцветных камней, а для мозаичиста как раз и необходима цветовая палитра.

Портрет Рамазана Абдулатипова Источник - личный архив Д. Джураева

Флорентийская мозаика появилась в эпоху Возрождения, в XV веке, когда первые мозаичные картины в новой технике изготавливались преимущественно из различных сортов мрамора. Воплощение живописных полотен в камне привело к рождению техники изготовления практически бесшовных мозаик из плотно пригнанных каменных пластин. В такой мозаике используются различные ценные породы камня - мрамор, яшма, родонит, лазурит, кремень, порфир и другие. Главное в выборе камня - соответствие цвета и рисунка живописному образцу или эскизу будущей мозаики. Тонкие пластины камня с полированной поверхностью собираются в живописный ковер таким образом, чтобы помимо цвета использовать природный рисунок поверхности камня, естественные цветовые вариации и линии текстуры.

Источник - личный архив Д. Джураева

Флорентийская мозаика по затратам времени и труда является одной из самых сложных. Идеальный подбор камней разных цветов, оттенков, геометрических форм, рисунков требует тщательности и знания возможностей тех или иных пород. Специальная обработка камня и тщательная подгонка элементов требует значительных трудозатрат. Даже с использованием современных технологий обработки камня создание одной мозаики во флорентийской технике может занимать месяцы.

Особенностью таких мозаик является их абсолютная уникальность. Каждая картина неповторима, так как рисунок каждого камня уникален и даже при тщательном копировании получается немного иная мозаика. И мозаика эта не тускнеет, не выцветает со временем - старинные флорентийские образцы пережили несколько столетий, и по-прежнему сияют первозданными красками и рисунками камня.

Портрет Гурбангулы Бердымухаммедова Источник - личный архив Д. Джураева

Несколько лет назад, Джамшед поехал во Флоренцию, чтобы увидеть своими глазами творения мастеров и впитать в себя энергию, излучаемую каждым камешком на великолепных мозаичных полотнах. Эта поездка стала полезной для его новых творческих замыслов.

В мастерской

Сегодня, судя по работам Джамшеда Джураева, он использует в своей мастерской прямой набор, когда мозаичное изображение собирается на основу - стекловолокно или иные материалы, причем крупные изображения делятся на фрагменты. Затем готовая мозаика собирается непосредственно на объекте из готовых частей - и крепится вместе с основой к поверхности. Потом в соответствии с разработанной схемой производится монтаж непосредственно на объекте, как это было, например, при работе в «Кохи Навруз». Немалая часть его работ разъехалась по миру, а одна из его любимых картин находится в музее Худжанда. Недавно он завершил работу над изготовлением гербов Индии и Пакистана для штаб-квартиры ШОС. Особенно приятно, когда работы таджикского мастера отвозят в Китай, а не привозят оттуда, как у нас обычно принято. Весной мастера приглашают участвовать на выставке в Дубае. Вполне возможно, что арабские шейхи тоже заинтересуются его уникальными творениями.

Источник - личный архив Д. Джураева

Несмотря на развитие технологий, многие операции по обработке камня и созданию картин в мастерской Джамшеда Джураева выполняются вручную. Процесс обработки происходит с помощью обычного электрорежущего устройства. Разрезая камень с разных сторон на пласты, можно увидеть совершенно разные рисунки и цвета. Камни постоянно промываются, опрыскиваются, чтобы можно было увидеть их природный цвет.

Мастер придает каменным заготовкам нужную форму и фактуру. Но данному процессу предшествует другой, не менее сложный период определения цветов, необходимых для создания картин. Затем образец с нанесенным на него контуром - распределением цветовой гаммы - переносится на кальку, а с кальки через копирку - на заготовленные пластины. И вот уже фигурки, чем-то напоминающие пазлы, вручную вырезаются из каменных пластин.

Источник - личный архив Д. Джураева

Не менее сложна и финальная часть, когда из разрозненных частей, форм на подложке создается великолепное единое целое. Картина собирается чрезвычайно плотно - формочка к формочке, частичка к частичке. Когда собранная картина готова, на нее приклеивают фанеру и переворачивают. У картины, после шлифовки и полировки доведенной до зеркального блеска, наощупь не чувствуется ни один шов, стык, словно изготовлена она из сплошного материала или покрыта тонким стеклом.

По словам мастера, его работа требует колоссального терпения, и даже обладая им, без любви и преданности своему делу здесь не обойтись. Многие молодые ребята изъявляют желание заняться мозаикой, но при первом же соприкосновении с работой, теряют интерес и уходят. Поэтому учеников у мастера мало, он берет самых стойких. Сегодня Джамшеду Джураеву помогает его друг и соратник Насим, а также сын Далер, который стремится быть похожим на отца. Ведь картина из камней – это потрясающее по своей красоте творение. А чтобы творить красоту, надо любить свою работу так же, как мастер Джамшед.

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