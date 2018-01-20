Президент России Влалимир Путин во время крещенских купаний на озере Селигер

Президент России Владимир Путин по завершении рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в четверг отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

"По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер", - сказал он.

1 /6 Президент России Владимир Путин около иордани во время крещенских купаний в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер, 19 января 2018 года

По словам пресс-секретаря, в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому "температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 6-7 градусов ниже ноля".

Песков также рассказал, что для Путина это уже не первый опыт крещенских купаний. "Президент России уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь", - пояснил он.

В крещенских купаниях поучаствовали почти 2 млн россиян

Около 1,8 млн россиян отпраздновали Крещение, приняв участие в массовых купаниях и богослужениях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В стране прошло более 7300 торжественных богослужений и массовых купаний, посвященных христианскому празднику. Для охраны общественного порядка на территориях храмов и купелей были привлечены 34 тыс. сотрудников полиции, 2,5 тыс. военнослужащих Росгвардии, а также более 11 тыс. представителей народных дружин, казачества, частных охранных предприятий.