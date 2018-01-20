Причиной пожара в пассажирском автобусе, в результате которого погибли 52 человека, был «бензиновый источник открытого огня в салоне», заявили в МВД Казахстана, пишет Интерфакс.

"Предварительная версия - это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров. Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются", - говорится в сообщении МВД Казахстана.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа и пожарная лаборатория, которые занимаются установлением причины и выясняют обстоятельства случившейся трагедии.

Накануне замминистра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что возгорание автобуса в Актюбинской области является, скорее всего, несчастным случаем.

"Автобус не попадал в ДТП, он стоял, криминальных последствий не видим. Скорее всего, это несчастный случай", - сказал Тургумбаев, которого цитировало госагентство "Казинформ".

Замминистра сообщил, что по показаниям потерпевших пожар начался в салоне. "Пошел сначала едкий дым, что стало причиной отравления газом. Это является первой причиной, почему все не спаслись", - пояснил он.

"Второе, когда открылась дверь, произошел доступ кислорода и автобус вспыхнул изнутри, так что невозможно было выйти из салона. Кроме того, там было много багажа: пассажиры находились на втором этаже, на первом - багаж. При возгорании водитель остановил автобус, они выскочили из машины, пытались спасти пассажиров, но пламя было большое, салон был заблокирован", - рассказал Тургумбаев, который входит в состав правительственной комиссии по расследованию данного ЧП.

Между тем Департамент по ЧС (ДЧС) Актюбинской области Казахстана изначально рассматривал версию, что причиной пожара в автобусе могла стать неисправность машины. "Предварительная причина пожара - замыкание проводки", - сообщили представители ДЧС в четверг на брифинге в Актобе.

Утром 18 января на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей.

В автобусе находились 57 человек, в том числе 55 граждан Узбекистана, ехавших в Россию. 52 человека погибли. Троим пассажирам и двум водителями — гражданам Казахстана — удалось спастись.