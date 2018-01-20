Лолабегим Мемоншоева, выступавшая за Россию, стала серебряным призером международного турнира по женскому боксу. VII Международный турнир AIBA "National Cup" завершился на днях в сербском городе Сомбор.

В турнире принимали участие более трехсот участников из более чем тридцати национальных сборных. Турнир был организован в трех категориях: девушки, юниорки и женщины. Бои проходили в спортивном городском зале «Мостонга» с 9 по 15 января.

В составе сборной России была и наша соотечественница, волонтер благотворительного фонда «Найди меня, мама» Лолабегим Мемоншоева.

По итогам турнира москвичка Наталья Сычугова - СШОР "Трудовые резервы" (женщины, в/к 69 кг) завоевала золотую медаль: в финале она единогласным решением судей победила Лину Карическую (Украина).

Другая спортсменка из команды Москвы Лола Мемоншоева - СШОР 41 "Москворечье" (девушки 2002-2003 г.р., в/к 70 кг) уступила в решающем поединке за золото сопернице из Индии.

Трое других спортсменок из московской команды завевали бронзовые медали: Рината Безель - МГФСО (юниорки 2000-2001 г.р., в/к 48 кг), Яна Мещерина - МССУОР 1 (юниорки 2000-2001 г.р., в/к 60 кг), Анастасия Кириенко - СШОР 41 "Москворечье" (девушки 2002-2003 г.р., в/к 46 кг).

Кроме того, отличились и другие российские спортсменки: Любовь Шарапова (юниорки 2000-2001 г.р., в/к 51 кг) из Рязанской области, проведя три боя, завоевала золотую медаль в финале досрочно во втором раунде победив соперницу из Китая.

Карина Кужелева (юниорки 2000-2001 г.р., в/к 64 кг) из Нижегородской области встретилась в финале с представительницей Индии и завоевала серебро турнира.

Международный женский турнир по боксу «Кубок Наций 2018» включен в международный календарь спортивных событий. Это самый сильный женский боксерский турнир в Европе, кроме того, он входит в тройку самых значимых женских соревнований во всем мире. По словам организаторов турнира в Сербии, соревнования позволят участникам не только набраться опыта, но и получить путевку для Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Следует отметить, что Таджикистан в этом турнире не принимал участия.