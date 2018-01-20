Таджикская железная дорога подтвердила предоставление Узбекистаном скидок на транзит таджикских железнодорожных грузов через свою территорию.

«Скидки предоставляются на трех участках узбекской дороги от 30 до 50 процентов», - сообщил «АП» заместитель начальника ТЖД Усмон Каландаров.

В частности, отметил он, предоставлены скидки на транзит всех таджикских грузов по железнодорожной ветке из Келес до Кудукли и обратно на 40 процентов.

«Скидка на транзит всех наших грузов, кроме нефтепродуктов, по железнодорожному участку Каракалпакистан-Кудукли и обратно составляет 50 процентов. Скидка же на транзит нефтепродуктов по этому участку предоставлена на уровне 30 процентов», - сказал Каландаров.

Кроме того, представитель ТЖД подчеркнул, что предоставлены также скидки на транзит всех таджикских грузов по железнодорожному участку Хаджадавлат-Кудукли и обратно на 40 процентов.

Ранее, в августе прошлого года, Узбекистан предоставил 40-процентную скидку на транзит таджикских грузов по своей железнодорожной территории.

Каландаров отметил, что, согласно подписанному между железнодорожниками двух стран протоколу, в течение этого года будет восстановлено движение по железнодорожной ветке Амузанг-Хатлон. В начале 2012 года Узбекистан без каких-либо предупреждений демонтировал часть этой дороги до границы с Таджикистаном.

Никаких официальных уведомлений, писем или предупреждений о подобных намерениях узбекских коллег таджикские железнодорожники тогда не получали.

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