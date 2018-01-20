Глава Таможенной службы Таджикистана генерал-лейтенант Абдуфаттох Гоиб отстранен от должности.

Решение правительства об этом президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал сегодня, 19 января.

Абдуфаттох Гоиб был отстранен от должности с формулировкой в связи с переходом на другую работу.

Новым главой Таможенной службы страны назначен генерал-майор Хуршед Каримзода, который ранее занимал должность первого заместителя председателя таможенного ведомства республики.

Правительственным постановлением с поста также снят заместитель начальника Таможенной службы Сухроб Сайдализода.

В ходе правительственного заседания накануне президент отметил недостатки в работе таможенной структуры.

В частности, недовольство президент высказал по вопросам недостаточного сбора таможенных платежей, совершения коррупционных преступлений со стороны сотрудников этого ведомства, допуска в стране низкокачественных продуктов питания.

В конце ноября президент Таджикистана сделал выговор за ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей начальнику таможни.

«Оказывается, все это время нам ввозили в больших объемах некачественные, просроченные, вредные продукты, особенно мясо. И никто из соответствующих служб этого «не замечал», - сказал глава государства тогда.

В связи с этим от должностей были освобождены директор Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции республики, глава Службы ветеринарного контроля Минсельхоза и начальник Госслужбы по санитарному и эпидемиологическому контролю Минздрава.

После увольнения основных виновников началась кампания по выявлению вредных продуктов во всех торговых точках страны.

Напомним, в начале 2014 года Абдуфаттох Гоиб был назначен директором Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ.

В марте 2015 года он был назначен начальником Таможенной службы при правительстве РТ.

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